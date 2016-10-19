«سلطانعلی، نخستین سفیر ولایت» در «ارسباران» به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، مجتبی رضازاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایش «سلطانعلی، نخستین سفیر ولایت»، شب های پنجم، ششم و هفتم آبانماه پیش رو در سه نوبت و در فرهنگسرای ارسباران تهران اجرا می شود.

وی با یادآوری رونمایی از این نمایش در موسم قالیشویان و در کربلای ایران تاکید کرد: با توجه به ابعاد شخصیتی ملی و حتی فراملی این امامزاده بزرگوار لزوم عرضه اثر هنری منسوب به این نام بزرگ جهان تشیع در پایتخت ایران اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

مشاور شهردار کاشان در خصوص انتخاب فرهنگسرای ارسباران به عنوان میزبان این نمایش آیینی-مذهبی بیان کرد: موقعیت مناسب مکانی، فضای اجرایی ایده آل، شرایط محیطی متناسب با ارائه نمایش و...برخی از شاخصه های فرهنگسرای ارسباران برای میزبانی نمایش سلطانعلی نخستین سفیر ولایت است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، با اشاره به دعوت سفرای کشورهای اسلامی و نخبگان فرهنگی، دینی و هنری به این مراسم گفت: محتوای این اثر هنری می تواند علاوه بر علاقه مندان فرهنگ اسلامی، مورد استفاده پژوهشگران و محققان تاریخی و دینی نیز قرار گیرد.

رضازاده برنامه های جانبی این آیین نیز بیان کرد: برپایی نمایشگاه های عکس از آثار تاریخی کاشان، اردهال و آیین قالیشویان و نیز نمایشگاه های مفاخر و صنایع دستی، محصولات فرهنگی و گردشگری کاشان به همراه ارائه نمایش تصویری لوایح ثبت آیین های فرهنگی در سطح ملی و جهانی از جمله بخش های جنبی این مراسم فرهنگی هنری به شمار می رود.

وی با تقدیر از ابتکار شهردار کاشان برای طراحی و اجرای نمایش «سلطانعلی، نخستین سفیر ولایت» یادآور شد: این نمایش با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان و پس از یک سال گذراندن مراحل نگارش، بازنویسی و تمرین امکان اجرا را پیدا کرد و اینک پس از مشهد اردهال در دومین ظهور صحنه ای، با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و نیز حوزه گردشگری و مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان در فرهنگسرای ارسباران به مخاطبان عرضه می شود.

مشاور شهردار کاشان، حضور ۳۰ نفر از عوامل حرفه ای هنر صحنه را در این نمایش متذکر شد و تصریح کرد: این اثر هنری به قلم و کوشش محسن خسروی نوشته و کارگردانی شده است و در آن بیش از ۲۰ بازیگر متعهد و برجسته منطقه کاشان به ایفای نقش پرداخته اند.

رضازاده، با اذعان بر اینکه با وجود مقام ممتاز حضرت علی بن امام محمد باقر(ع) به عنوان یکی از چهار امامزاده واجب التعظیم تاکنون اثری در شأن شهید اردهال خلق نشده است تأکید کرد: این امر اهتمام مضاعف دستگاه ها و مجموعه های فرهنگی برای معرفی بیش از پیش شخصیت برجسته نخستین سفیر ولایت به دوستدارن مکتب آل الله را می طلبد.