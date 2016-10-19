شهردار رشت بودجه لندفیل سراوان را در پروژه پیاده راه هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رجبی ویسرودی در نشست خبری که ظهر چهارشنبه در عمارت شورای شهر رشت برگزار شد به تشریح عملکرد سه سال و نیمه شورای این شهر پرداخت.

وی که سال گذشته ریاست کمیسیون توسعه و عمران شورای رشت را بر عهده داشت نسبت به تعویق در اجرای پروژه بهسازی لندفیل سراوان ابراز نارضایتی کرد و گفت: احداث تصفیه خانه و راه اندازی کارخانه زباله سوز در سال اول فعالیت این شورا مورد تاکید بوده و در بودجه سه سال گذشته شهرداری نیز لحاظ شده است اما هیچگاه عملیاتی نشد.

این عضو شورای رشت با بیان اینکه هزینه اجرای پروژه هایی که وضعیت لندفیل سراوان را ساماندهی می کرد در پروژه های دیگر مصرف شد افزود: از مبالغ شش میلیارد تومانی بهسازی لندفیل و همینطور چهار میلیارد تومانی راه اندازی کارخانه زباله سوز برای اجرای پروزه پیاده راه بافت مرکزی شهر استفاده شده است.

رجبی تصریح کرد: شهردار موظف است طبق کدهای تعیین شده در بودجه عمل کند تا اینکه انحراف از بودجه رخ ندهد و پروژه ها نیز بر اساس اولویت ها اجرایی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران به هزینه های جشن ها و مسافرت های شهردار نیز اشاره کرد و با بیان اینکه هیچکس مخالف ایجاد نشاط در شهر و برگزاری جشن نیست گفت: می توانستیم با استفاده از همین هزینه کردها معضل زباله های سراوان را رفع کرد.

شهردار برای توضیح ضرورت هزینه کرد مازاد بر قرارداد در پروژه پیاده راه به شورا مستندات ارائه کند

عضو شورای شهر رشت در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انحراف از بودجه پیاده راه و هزینه های بیش از هفت میلیارد تومانی که مازاد بر قرارداد پیمانکاران در پیاده راه بافت مرکزی رشت صورت گرفته است اظهار کرد: شهردار باید نسبت به چگونگی این هزینه کردها دلایل منطقی و استنادهای قانونی را به شورا تحویل دهد.

رجبی افزود: اگرچه شورا نیز دغدغه پیمانکاران را درک می کند اما تا زمانی که شهرداری استناد هزینه کرد مازاد بر قراردادهای پیمانکاران و ضرورت آن ها را از سوی شهرداری دریافت نکند نمی تواند نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند.

بنا بر آنچه در چند ماه اخیر و همینطور جلسه روز یکشنبه صحن شورای رشت مطرح شد در پیاده راه بافت مرکزی رشت بیش از هفت میلیارد تومان مازاد بر قرارداد و مازاد بر ۲۵ درصد قراردادها به سه پیمانکار اصلی پروژه صرف شده است.

این موضوع پس از مسکوت ماندن چند ماهه در شورای شهر رشت اخیرا مجددا مطرح شد که رجبی تنها راهکار رفع این مشکل و تسویه حساب با پیمانکاران را منوط به توضیحات شفاف شهردار در صحن شورا دانست.

وی افزود: تا زمانی که شهردار نسبت به ضرورت هزینه کردها به شورا مستندات ارائه نکند نمی توان نسبت به آن تصمیم گیری کرد و شهردار باید نسبت به این مهم اقدام کند.

این عضو شورا با بیان اینکه زیرساخت های گردشگری در بافت مرکزی شهر وجود ندارد بیان کرد: اگر اجرای پیاده راه بافت مرکزی شهر در راستای توسعه گردشگری بوده است باید زیرساخت های لازم برای این موضوع نیز در مرکز شهر مهیا می شد.

وی تصریح کرد: برای استقرار گردشگران در منطقه مرکزی شهر و همینطور در حوزه حمل و نقل و ترافیک بسترهای لازم برای توسعه گردشگری رشت فراهم نشده است و نمی توان تنها با اجرای یک پروژه پیاده راه مرکزی انتظار توسعه گردشگری داشت.

رجبی در ادامه سخنان خود در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه نباید از جایگاه هایی که مدیران دارند برای تبلیغات استفاده کنند گفت: با اینکه زمان ورود به شورا عقیده داشتم می توان اقدامات بسیار مثمرثمری را برای شهر و شهروندان انجام دهیم اما باید بپذیریم که آنچه امروز شاهد آن هستیم در شان شهروندان این شهر نیست.

این عضو شورا تصریح کرد: شورای چهارم می توانست تغییرات و تحولات بهتری در شهر ایجاد کند که باید پذیرفت آنچه پس از سه سال و نیم به آن دست یافته ایم در خور شهروندان این شهر نیست.