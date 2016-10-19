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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

آخرین مهلت ثبت نام وامهای دانشجویی امروز پایان می یابد

آخرین مهلت ثبت نام وامهای دانشجویی امروز پایان می یابد

ثبت نام وام دانشجویی ویژه تمام دانشجویان روزانه، نوبت دوم، دکتری و دانشجویان جدیدالورود امروز ۲۸ مهر به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و لزوم ثبت نام دانشجویان متقاضی وام در پورتال دانشجویی، سامانه ثبت وام از سه شنبه، ۶ مهر الی ۲۸ مهر ۹۵ جهت ثبت تقاضای وام دانشجویی فعال شد.

تمام دانشجویان اعم از روزانه، نوبت دوم، دکتری و دانشجویان جدیدالورود که در تابستان ۹۵ موفق به ثبت نام نشده اند، فرصت دارند، برای ثبت نام اقدام کنند.

امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ این فرصت به اتمام می رسد و با توجه به اینکه مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نمی شود، دانشجویان باید در موعد تعیین شده برای ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 3800360
زهرا سیفی

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