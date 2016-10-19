آخرین مهلت ثبت نام وامهای دانشجویی امروز پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و لزوم ثبت نام دانشجویان متقاضی وام در پورتال دانشجویی، سامانه ثبت وام از سه شنبه، ۶ مهر الی ۲۸ مهر ۹۵ جهت ثبت تقاضای وام دانشجویی فعال شد.

تمام دانشجویان اعم از روزانه، نوبت دوم، دکتری و دانشجویان جدیدالورود که در تابستان ۹۵ موفق به ثبت نام نشده اند، فرصت دارند، برای ثبت نام اقدام کنند.

امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ این فرصت به اتمام می رسد و با توجه به اینکه مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نمی شود، دانشجویان باید در موعد تعیین شده برای ثبت نام اقدام کنند.