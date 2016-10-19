پیاده روی اربعین قدرت نرم ایران در برابر دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی در جلسه هماهنگی ستاد اربعین حسینی(ع) که ظهر چهارشنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: پیاده روی اربعین حسینی (ع) بزرگترین نمایش و حرکت فرهنگی و مذهبی مسلمانان است.

وی با بیان اینکه اهمیت موضوع اربعین حسینی (ع) با توجه به شرایط امروز جهان و فشار برجوامع اسلامی برکسی پوشیده نیست، افزود: عاشورا و اربعین حسینی(ع) تأثیر گذار ترین مراسم معنوی شیعیان و مسلمانان است که می توان از ظرفیت بسیار آن در جهت اشاعه فرهنگ عاشورایی نهایت بهره را برد.

فرماندار شفت به برگزاری باشکوه سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان در ایران به رغم تمام اقدامات خرابکارانه و تروریستی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در میان تنش و ناامنی موجود در منطقه از امنیتی پایدار برخوردار بوده و برگزاری باشکوه سوگواری حسینی (ع) نشأت گرفته از قیام عاشورا و تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی، بسیج و اطلاعاتی است.

وی با اشاره به تأمین امنیت پیاده روی اربعین حسینی (ع) در سال های گذشته با همکاری نیروهای امنیتی ایران، خاطرنشان کرد: برگزاری پیاده روی اربعین بدون هیچ گونه حادثه ای در سایه امنیت، آرامش و قدرت نرم جمهوری اسلامی بوده و با وجود تمام فشارها در مقابل دشمنان اسلام و مسلمانان انجام می شود.

محسنی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال حدود ۳۰۰ نفر از شهروندان شفتی در این حرکت عظیم فرهنگی و دینی شرکت کنند، تصریح کرد: شهرستان شفت مکلف شده تا امکانات رفاهی و غذایی برای پذیرایی از ۷۰۰ زائر اربعین حسینی (ع) را تأمین کند.

وی با ضرورت برهمکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی شهرستان، ادامه داد: برخی از دستگاه ها اعم جهادکشاورزی، سازمان چای، اتحادیه ها و اصناف و بازاریان شورای شهر و شهرداران از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برخوردار بوده که باید در این حرکت فرهنگی سهم و همکاری بیشتری داشته باشند.