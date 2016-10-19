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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

معاون فرماندار دشتی:

تقویت باورهای دینی نقش اثرگذاری در کاهش آسیب‌ها دارد

تقویت باورهای دینی نقش اثرگذاری در کاهش آسیب‌ها دارد

دشتی- معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی گفت: تقویت و تبیین باورهای دینی نقش اثر گذاری در کاهش آسیب ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه اجتماعی، فرهنگی و امور بانوان و خانواده شهرستان دشتی اظهار داشت: تربیت صحیح و اصولی فرزندان و اهتمام بیشتر خانواده به مراقبت از فرزندان سبب کاهش ابتلا جوانان و نوجوانان به آسیب ها می‌گردد.

وی افزود: برای مقابله با آسیب‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق توسط مسئولان و صاحب نظران اجتماعی هستیم تا با ریشه‌یابی و علت یابی دقیق بتوانیم در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها موفق عمل کنیم.

وی آموزش همگانی و تقویت و تبین باورهای دینی، آموزش مهارت های زندگی برای اقشار مختلف اجتماع را موثرترین روش برشمرد.

وی با شمردن فرصت‌ها و پتانسیل های شهرستان دشتی گفت: وجود سه حوزه علمیه وسه واحد دانشگاهی، دستگاه‌های فرهنگی و نیروی انسانی برجسته در شهرستان ظرفیت هایی است که باید با برنامه ریزی دقیق  از آن استفاده بهینه کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: جامعه ای که از نیروی انسانی توانمند و متخصص برخوردار باشد قطعا آسیب‌ها بی تاثیر خواهد بود.

وی از اعضاء خواست تا با همکاری آموزش و پرورش نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با توجه به نیاز شهرستان اهتمام جدی در حوزه پیشگیری آسیب ها داشته باشند.

مشاور فرماندار در امور بانوان نیز گفت: آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی بیشترین تاثیر فرهنگی و تربیتی را بر افراد جامعه دارد و چون دانش آموزان نیمی از وقت خود را در مدرسه می گذرانند قطعا آموزش وپرورش سهم بزرگی در توانمند سازی دانش آموزان دارد

کد مطلب 3800362

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