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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان:

رسیدن به تکنولوژی و دانش نیازمند استاندارد است

رسیدن به تکنولوژی و دانش نیازمند استاندارد است

زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان گفت: ماحصل رسیدن به تکنولوژی و دانش نیازمند استاندارد است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی استاندارد، افزود: توجه به مقوله استانداری کالا باعث ارتقای امنیت جانی مردم می شود و تحقق مهم نیازمند بالابردن کیفیت کالاها است.

وی با بیان اینکه موضوع استاندارد به عنوان یک معیار گسترده و اساسی است، گفت:  ماحصل رسیدن به تکنولوژی و دانش نیازمند استاندارد است.

عصفوری تاکید کرد: دانش و تجربه زمانی ارزش دارد که استاندارد لازم را داشته باشد بنابراین استاندارد سازی در همه حوزه ها باید مد نظر دست اندرکاران حوزه ذیربط قرار گیرد.

وی گفت: پیش‌ازاین استاندارد تنها برای کیفیت محصولات صنعتی مطرح بود ولی از ابتدای دهه ۷۰ ارتقای کیفیت کالاها در دستور کار قرار گرفت.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان تصریح کرد:مبنای اصلی استاندارد و ارتقای کیفیت کالا و خدمات تأمین حقوق اساسی مردم  است  و مردم حق‌دارند از استاندارد کیفیت کالا و خدماتی که دریافت می‌کنند اطمینان حاصل کنند.

عصفوری گفت: تامین سلامتی مردم با توجه به استاندارد سازی خدمات و محصولات انجام می گیرد و در این میان سازمان استاندارد بر تحقق این امر مهم تاکید دارد و بر نظارت از واحدهای تولیدی بسیار مبرم است.

کد مطلب 3800367

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