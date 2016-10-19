به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی استاندارد، افزود: توجه به مقوله استانداری کالا باعث ارتقای امنیت جانی مردم می شود و تحقق مهم نیازمند بالابردن کیفیت کالاها است.

وی با بیان اینکه موضوع استاندارد به عنوان یک معیار گسترده و اساسی است، گفت: ماحصل رسیدن به تکنولوژی و دانش نیازمند استاندارد است.

عصفوری تاکید کرد: دانش و تجربه زمانی ارزش دارد که استاندارد لازم را داشته باشد بنابراین استاندارد سازی در همه حوزه ها باید مد نظر دست اندرکاران حوزه ذیربط قرار گیرد.

وی گفت: پیش‌ازاین استاندارد تنها برای کیفیت محصولات صنعتی مطرح بود ولی از ابتدای دهه ۷۰ ارتقای کیفیت کالاها در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان تصریح کرد:مبنای اصلی استاندارد و ارتقای کیفیت کالا و خدمات تأمین حقوق اساسی مردم است و مردم حق‌دارند از استاندارد کیفیت کالا و خدماتی که دریافت می‌کنند اطمینان حاصل کنند.

عصفوری گفت: تامین سلامتی مردم با توجه به استاندارد سازی خدمات و محصولات انجام می گیرد و در این میان سازمان استاندارد بر تحقق این امر مهم تاکید دارد و بر نظارت از واحدهای تولیدی بسیار مبرم است.