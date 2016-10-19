به گزارش خبرنگار مهر، ششمین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند با غیبت ۷ نفر از اعضای جلسه ظهر چهارشنبه در فرمانداری نهاوند برگزار شد.
سید رضا سلامتی در این جلسه گفت: دبیرخانه ستاد شورای مواد مخدر علاوه بر اعلام دلیل غیبت و بیتوجهی مدیران ادارات ذیربط به مدیران کل آنها باید گزارش مکتوب غیبت را در پرونده غایبین ثبت کند.
وی بابیان اینکه باید به جلسات اهمیت داد و نسبت به مسائل اهتمام ویژهای داشت، گفت: متأسفانه در شهرستان نهاوند مشکل بیتوجهی به حضور در جلسات احساس میشود.
معاون فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه جلسات نباید بینتیجه به پایان برسند، گفت: مسئولین در قبال مردم مسئول هستند.
وی ادامه داد: دولتها از مسئله اعتیاد غافل نیستند اما اولویتها با توجه به مقتضیات کشور و برنامهریزیها تغییر میکنند.
سلامتی بابیان اینکه برای اجرای کارها نباید تنها به منابع مالی تکیه کرد، گفت: استفاده از پتانسیل نیروی انسانی یکی از عوامل پیشرفت در جامعه است و باید در حوزه مبارزه با مواد مخدر این مهم موردتوجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه توجه به نیروی انسانی در کشور مغفول مانده است، گفت: برخی موارد و دستورالعملها باید با توجه به نیازسنجیها و در نظر گرفتن شرایط در شهرستان اجرا شود.
معاون فرماندار نهاوند با اظهار به اینکه فرهنگ همچون خون در پیکره جامعه جریان دارد، گفت: گروههای تئاتر و نمایش باید در راستای اجرای هرچه بیشتر نمایشهای مربوط به مواد مخدر و اعتیاد فعالیت کنند چراکه تأثیر ویژهای در جوامع و اقشار مختلف جامعه دارد.
وی بابیان اینکه دانشگاههای نهاوند در راستا اجرای هدفمند برنامههای ستاد وارد عمل شوند، گفت: دانشگاه مقالات و پایاننامههای مرتبط با مقوله اعتیاد و مبارزه با آن را در شهرستان ارائه کنند.
سلامتی در پایان بابیان اینکه هرچه پیشگیری در مسائل و معضلات اجتماعی به تأخیر بیفتد باید هزینه آن را پرداخت کنیم، گفت: تمام اقدامات باید بهصورت دستگاهی و سازماندهی شده انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه نواقص و ابهامات کمپهای ترک اعتیاد باید بررسی و رفع شود، گفت: توجه به رفع آسیب های اجتماعی ضروری است.
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