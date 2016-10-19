  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

شورای پول و اعتبار تاکید کرد؛

بانک مرکزی انتقال حساب‌های دولتی را تسریع کند

بانک مرکزی انتقال حساب‌های دولتی را تسریع کند

شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در مورد فرایند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد.  اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف سازی و نظارت کامل خزانه داری کل کشور بر دریافت ها و پرداخت‌های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک های تجاری بر کارایی سیاست‌های پولی را رفع می کند.

در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های در حال اجرا، بر به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل  طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست اندر کاران آن تقدیر کرد. گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۱۳۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

کد مطلب 3800375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها