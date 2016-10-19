سوانح رانندگی استان مرکزی ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در نخستین سانحه رانندگی که روز سه شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون بنز در میدان آزادی شهرستان ساوه رخ داد، راکب موتورسیکلت به علت شدت جراحات در دم جان سپرد.

علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، گردش به شیوه نادرست از سوی راننده کامیون اعلام شد.

در سانحه ای دیگری که حدود ساعت ۱۹ و ۱۰دقیقه همین روز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با عابر پیاده در محور بروجرد - شازند به وقوع پیوست، عابر پیاده به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف فوت شد.

علت تصادف مذکور از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی پراید عنوان شد.