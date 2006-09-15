حكم تعطيلي 70 ديگ ديگر كارخانه آلومينيوم سازي اراك صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراك، مدير كل حفاظت محيط زيست استان مركزي گفت: اين حكم در پي عدم تعهد اين كارخانه در نوسازي و رفع آلايندگي ديگ هاي خود صادر شده است.

محمد باقر صدوق افزود: قرار بود اين كارخانه آلايندگي خود را با نوسازي اين كارخانه رفع كند در حاليكه با گذشت زمان مقرر اين امر رخ نداد و طبق اخرين توافق كه احداث فاز اول تا پايان شهريور نيز بوده است اين امر رخ نداد.

وي با اشاره به اينكه اين حكم به نيروهاي انتظامي استان نيز ابلاغ شده است، افزود: اين حكم بر اساس مواد قانوني حفاظت از محيط زيست و بهسازي محيط زيست و قانون نحوه جلوگيري از الودگي هوا صادر شده است.

صدوق در ادامه اضافه كرد: از سوي ديگر روزانه 400 تن تركيبات گوگردي از سوي نيروگاه حرارتي شازند اراك در هواي منطقه منتشر مي شود.

وي افزود: روزانه بين شش تا هفت ميليون ليتر مازوت يا نفت كوره توسط اين نيروگاه مصرف مي شود و تركيبات گوگردي مخرب را در هوا منتشر مي كند.

صدوق اين امر را به دليل محدود بودن انتقال گاز به ميزان كافي يه اين نيروگاه عنوان كرد و گفت: تركيبات گوگردي به شدت براي سلامت بدن به ويژه دستگاه تنفسي زيان بار است .

وي ايجاد خط لوله اضطراري براي انتقال سوخت كافي به اين نيروگاه را ضروري خواند و گفت: روزانه هفت ميليون متر مكعب گاز در اين نيروگاه استفاده مي شود كه تامين كامل نياز اين نيروگاه به سوخت گاز ضروري است.

وي با اشاره به اينكه طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك در هيئت دولت در استان مصوب شد،تصريح كرد: طرح كاهش آلودگي هواي اراك مورد تاكيد دولت است كه در آن علاوه بر شناسايي و معرفي منابع آلوده كننده، راهكارهاي مختلف با برآورد هزينه براي كاهش آلودگي هواي اراك كه به عنوان يكي از مشكلات ديرينه اين شهر است، تدوين شده است.

وي همچنين در جلسه بهينه سازي مصرف سوخت در استان گفت: رفع موانع اجرايي مصوبه طرح كاهش آبودگي هواي اراك نيازمند دخالت استاندار استان است.

وي با اشاره به اينكه 48درصد آلودگي هواي اراك ناشي از صنايع منطقه است، گفت: اراك به دليل قرار گرفتن در ميان صنايع متعدد آلاينده و در برخي موارد با تكنولوژي قديمي با آلودگي شديد منايع هوا،آب و خاك مواجه است .

استان مركزي با داشتن بيشترين واحد صنعتي در اطراف اراك چهارمين قطب صنعتي كشور است و داراي بيش از 1800 واحد صنعتي است. طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك در سفر هيئت دولت به استان به تصويب رسيد كه براي اجرا در سازمان مديريت و برنامه ريزي متوقف شده است.