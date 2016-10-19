به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خوشنویسان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد، اظهار داشت: این دانشگاه هنوز در قم مهجور مانده و وظیفه ما این است تا دانشگاه را در سطح قابل قبول و ملی مطرح نماییم.
وی گفت: دانشگاه صنعتی قم با دو رشته در سال ۸۷ کار خود را شروع کرد و در حال حاضر به ۱۲ رشته رسیده است که از این میان ۱۰ رشته دارای تحصیلات تکمیلی و کارشانسی ارشد هم هستند که امیدواریم در آینده به دکترا ارتقا یابند.
رئیس دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه بسیاری از دارندگان رتبههای برتر کنکور، این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب میکنند، افزود: حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول تحصیلاند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی قم ۵۳ عضو هیئت علمی فارغ التحصیل از دانشگاههای مطرح کشور دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه چهار سال است این دانشگاه فارغ التحصیل داشته با این حال حدود ۳۰ درصد آنها وارد تحصیلات تکمیلی شدهاند.
خوشنویسان تصریح کرد: ما رتبه اول فناوری پژوهشی را در سطح استان قم کسب کرده و نیز رتبه اول شرکتهای فن آوری را به دست آوردهایم.
دانشگاه صنعتی قم مروج صنعت سبز
وی گفت: این دانشگاه مروج صنعت سبز است و تلاش نموده تا معرف فناوریهای زیست سازگار باشد که در این راستا تفاهم نامههایی با سازمان محیط زیست کشور به امضا رسانده و از پژوهشهای زیست سازگار حمایت بیشتر خواهد شد.
رئیس دانشگاه صنعتی قم عنوان کرد: قرار شده است تا ستاد راهبردی فناوری نانو به این دانشگاه سپرده شود که مسؤلیت گسترش و ترویج مباحث نانو فناوری بر عهده این ستاد است.
وی در ادامه از تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه و نیز راهاندازی مرکز نوآوری برای ارتباط بیشتر با شرکتهای دانش بنیان خبر داد و گفت: دانشگاههای صنعتی مأموریت گرا هستند و ما باید بر اساس مأموریت خود چابک حرکت کنیم؛ تلاشمان این است تا گسترش رشتههای این دانشگاه بیشتر به صورت عمودی باشد و ارتباط تنگاتنگی با صنعت به ویژه صنعت قم ایجاد نماید.
خوشنویسان افزود: امیدواریم تا با حمایتهای دولت ساخت سایت جدید دانشگاه در محلی که اختصاص داده شده است هرچه زودتر آغاز شود و ساختمانی بر اساس اصول صحیح فنی و مهندسی و زیست محیطی ایجاد شود.
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