به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، بهروز رفیعی با تاکید بر ارائه آموزشهای اجتماع محور در زمینه آسیب های اجتماعی، گفت: پیشگیری از اعتیاد ارتباط مستقیمی با اطلاعات و آگاهی افراد دارد و به منظور ارتقای اطلاعات افراد باید از آموزشهای اجتماع محور بهره گرفته شود.
وی تعامل سمنها و سازمانهای دولتی استان مرکزی را برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه و کاهش نرخ اعتیاد ظرفیتی مناسب دانست و بیان کرد: سمنها در این حوزه اقدامات مطلوبی انجام دادهاند که به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار مختلف اجتماع این اقدامات تاثیر گذار بوده و باید بستری برای گسترش این فعالیتها فراهم شود.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد: به منظور ارتباط با جامعه به ویژه کودکان برای ارائه آموزشهای لازم بهتر است جلسه بعدی کمیته آموزش کودکان، در یکی از مراکز آموزشی برگزار شود.
وی گفت: سمنهایی که در حوزه پیشگیری به منظور مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند، در سطح استان اقدامات موثری توانستهاند انجام دهند که از مهمترین این اقدامات اطلاعرسانی و ایجاد حساسیت نسبت به موضوع اعتیاد برای جامعه هدف بوده است.
رفیعی بیان کرد: سمنها فرصت و ظرفیت مطلوبی برای اجرای برنامههای اجتماع محور در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر هستند و تعامل با سمنها میتواند مشارکت اجتماعی در این رابطه را وسیعتر کند.
وی عنوان کرد: ایجاد حلقههای مشارکت مردمی به واسطه سمنها و با همکاری سازمانهای دولتی تاثیر قابل توجهی در کاهش تقاضا و نرخ اعتیاد در جامعه دارد.
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