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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

آموزش‌های اجتماع محور لازمه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

آموزش‌های اجتماع محور لازمه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی بهره گیری از آموزش های اجتماع محور کارگشا است و باید مشارکت مردمی در این زمینه افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، بهروز رفیعی با تاکید بر ارائه آموزش‌های اجتماع محور در زمینه آسیب های اجتماعی، گفت: پیشگیری از اعتیاد ارتباط مستقیمی با اطلاعات و آگاهی افراد دارد و به منظور ارتقای اطلاعات افراد باید از آموزش‌های اجتماع محور بهره گرفته شود.

وی تعامل سمن‌ها و سازمان‌های دولتی استان مرکزی را برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه و کاهش نرخ اعتیاد ظرفیتی مناسب دانست و بیان کرد: سمن‌ها در این حوزه اقدامات مطلوبی انجام داده‌اند که به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار مختلف اجتماع این اقدامات تاثیر گذار بوده‌ و باید بستری برای گسترش این فعالیت‌ها فراهم شود.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد: به منظور ارتباط با جامعه به ویژه کودکان برای ارائه آموزش‌های لازم بهتر است جلسه بعدی کمیته آموزش کودکان، در یکی از مراکز آموزشی برگزار شود.

وی گفت: سمن‌هایی که در حوزه پیشگیری به منظور مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند، در سطح استان اقدامات موثری توانسته‌اند انجام دهند که از مهم‌ترین این اقدامات اطلاع‌رسانی و ایجاد حساسیت نسبت به موضوع اعتیاد برای جامعه هدف بوده است.

رفیعی بیان کرد: سمن‌ها فرصت و ظرفیت مطلوبی برای اجرای برنامه‌های اجتماع محور در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر هستند و تعامل با سمن‌ها می‌تواند مشارکت اجتماعی در این رابطه را وسیع‌تر کند.

وی عنوان کرد: ایجاد حلقه‌های مشارکت مردمی به واسطه سمن‌ها و با همکاری سازمان‌های دولتی تاثیر قابل توجهی در کاهش تقاضا و نرخ اعتیاد در جامعه دارد.

کد مطلب 3800400

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