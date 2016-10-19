بیژن مقانلو در سمت خود ابقا شد/ آغاز اردوی تیم ملی برای جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقانلو هدایت تیم ملی تکواندو کشورمان را برای حضور در دو رویداد مرحله نهایی رقابتهای گرندپری و جام جهانی ۲۰۱۶ برعهده خواهد داشت.

در حالی که تیم ملی تکواندو با سه تکواندوکار خود در رقابتهای المپیک توفیقی نداشت، فدراسیون تکواندو تصمیم گرفت همچنان به این مربی اعتماد کرده و سکان هدایت تیم ملی را به وی بسپارد. معرفی مقانلو در حالی انجام شد که کمک های وی هنوز مشخص نشده اند.

وی نیز بعد از ابقا در این سمت آرمین هادی‌پور، فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، بهنام اسبقی، مسعود حجی زواره، امید عمیدی، ، مهدی خدابخشی، سجاد مردانی، سعید رجبی، حسین قربان‌زاده، پوریا عرفانیان، فرشید شفیع‌خانی، سیاوش فخرایی، حمیدرضا بیات و مرتضی شیری را به اولین مرحله اردو آماده سازی دعوت کرد.

این اردو از شنبه اول آبان‌ماه در خانه تکواندو آغاز خواهد شد. رقابتهای قهرمانی کشور به زودی در مشهد برگزار خواهد شد و اینکه ملاک انتخاب ها چه بود، مشخص نیست.



مسابقات فینال جایزه بزرگ(گرندپری) ۲۰۱۶ تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه و بیستمین دوره مسابقات جام جهانی تکواندو در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه در شهر "باکو" آذربایجان برگزار خواهد شد.