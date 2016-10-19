اولین کارگاه بزرگ توانمندسازی نماز در استان کرمانشاه برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه کامیار جمشیدی گفت: کمیته امداد امام(ره) و ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه در راستای ترویج، معارف ناب اسلامی بین جامعه مددجویی تحت حمایت کمیته امداد تفاهم نامه همکاری منعقد کرده اند.

وی افزود: در راستای این تفاهم نامه اولین کارگاه بزرگ توانمندسازی نماز با حضور دختران درآستانه ازدواج و زوج های جوان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه برگزار می شود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه در این کارگاه بیش از ۲۰۰ دختر ونوعروس تحت حمایت حضور دارند گفت: این کارگاه آموزشی با مشارکت ستاد اقامه نماز استان به مدت دو روز متوالی برگزار می شود.

وی افزود: طبق این تفاهم نامه ستاد اقامه نماز استان در راستای برگزاری کارگاه ها ودوره های آموزشی نماز، توزیع بسته های آموزشی، اعزام مدرس و مبلغین نماز و ... با کمیته امداد همکاری و تعامل خواهد داشت.

جمشیدی با تاکید بر اینکه معنویات و اعتقادات دینی موجب تعالی انسان می شود تصریح کرد: خلوت انسان با خداوند متعال موجب آسایش روحی و فکری وی خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه کمیته امداد بر برگزاری دوره های آموزشی قرآن و معارف دینی اهتمام ویژه دارد خاطرنشان کرد: کارگاه ها و نشست های نماز از اقدامات دینی و فرهنگی کمیته امداد به شمار می رود که با هدف آشنایی مددجویان با اصول نماز و آثار این فریضه واجب در زندگی افراد برگزار می شوند.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام(ره) استان کرمانشاه اظهار کرد: فعالیت های فرهنگی و دینی کمیته امداد پیرامون فریضه واجب نماز تا پایان سالجاری به صورت پررنگ تر و در قالب نشست هایی با حضور مددجویان عضو کانون ها، مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد و ... برگزار خواهد شد.