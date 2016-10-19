کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت و خودروی سرقتی در نهاوند

سرهنگ منصور ملکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند، بابیان اینکه نیروی انتظامی نهاوند در راستای اجرای اقدامات و عملیات اطلاعاتی موفق به دستگیری شرور فراری شده است، عنوان کرد: خردادماه سال جاری فردی با هویت معلوم که دارای سابقه‌های درگیری و شرارت در شهرستان بود در یک نزاع خیابانی اقدام به مجروح کردن چند نفر کرد و با عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت از محل متواری شد.

وی ادامه داد: پس از این اتفاق تیم ویژه پلیس اطلاعات نهاوند بلافاصله تشکیل و پس از ورود به موضوع متهم متواری شده را تحت تعقیب قرار داد.

فرمانده انتظامی نهاوند با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته اقدامات وسیعی در این خصوص انجام‌شد، گفت: محل اختفای متهم با همکاری مردم و استفاده از منابع اطلاعاتی و نتایج به‌دست‌آمده و بکار گیری شگردهای پلیسی شناسایی شد.

وی با اشاره به اینکه با انجام عملیات غافلگیرانه متهم در مخفیگاه خود دستگیر و به یگان انتظامی شهرستان معرفی و به مراجع قضایی منتقل شد، گفت: خوشبختانه طی چند روز اخیر ۱۹ متهم دیگر نیز در شهرستان نهاوند دستگیرشده‌اند.

وی افزود: ۱۰ نفر از این تعداد مشمول فراری و ۹ نفر دیگر نیز در رابطه با مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده اقدامات قانونی و قضایی برای آن‌ها انجام‌شده است.

سرهنگ منصور ملکی همچنین گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته عوامل پلیس آگاهی شهرستان نهاوند در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف و توقیف کردند.

وی ادامه داد: یک دستگاه سواری پژو نیز توسط عوامل انتظامی پاسگاه شهرک توقیف‌شده که پس از بررسی‌های انجام‌شده و اخذ استعلام خودروی توقیف‌شده سرقتی اعلام‌شده است.

فرمانده انتظامی نهاوند بابیان اینکه در این راستای کشف این ۴ سرقت ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و همچنین برخورد با مزاحمین نیز علاوه بر کشفیات ذکرشده ۲۲ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو توقیف‌شده که در حال رسیدگی اقدامات قانونی و قضایی هستند.