فرهنگ سازی در جامعه نیازمند کار و اقدام عملی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، حجت الاسلام مختار کرمی در گردهمایی روحانیون و مبلغین کردستان که با محورت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در خصوص مصرف بهینه آب برگزار شد، اظهار داشت: برای فرهنگ سازی مناسب در جامعه باید از شعار دادن عبور کرد و کار عملی و عینی را اجرایی کرد.

وی اظهار کرد: امروزه مشکل اساسی که وجود دارد کمبود منابع آبی است زیرا سه درصد آب جهان قابل شرب و در کشور ایران هم وضعیت چندان مناسبی از لحاظ منابع آبی بویژه آب های زیرزمینی وجود ندارد و لازم است که مردم کمک کنند تا به درستی از این نعمت خدادادی استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی از طریق کارهای فرهنگی قابل حل است اما متاسفانه بسیاری از مسئولین فقط شعار می دهند و لازم است که کارها از مرز شعار بگذرد و وارد مرحله عمل و اقدام گردد که بحمدالله شرکت آب منطقه ای منطقه ای کردستان وارد فاز اقدام و عمل شده و در این راستا اقدامات خوبی انجام داده است.

حجت الاسلام کرمی اظهار کرد: روحانیون شرایط بحران آب را برای مردم تشریح کنند و دراین راه می بایست از هر فرصتی در جهت آگاه سازی افکار عمومی و جهت دهی صحیح آن استفاده نماییم.

وی از مشکل آب به عنوان یک مشکل جدی در کشور یاد کرد و گفت: از اثرات کمبود آب می‌توان به خشک شدن برخی از چشمه‌ها و کم آب و یا بی‌آب شدن برخی از چاه‌ها اشاره کرد که برای همگان ملموس شده است.

حجت الاسلام کرمی بیان کرد: حیات هر جنبنده ای به آب بستگی دارد و می طلبد همه دستگاه های فرهنگی به صورت مستقیم برای مصرف بهینه آب همکاری نموده و پیشقدم باشند.

آرش آریا نژاد معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان در ادامه این گردهمایی با بیان اینکه مدیران در سنوات گذشته آنطور که باید به حفاظت از آب اهتمام نداشته اند، افزود: برای حفاظت از تمدن بشریت باید منابع آبی بشر حفظ شود لذا در کردستان در تمامی مباحث مدیریتی اقدام شده است اما بیشترین تاثیرگذاری مربوط به مباحث فرهنگی است لذا در راستای رسالت و تفاهم نامه ای که با سازمان تبلیغات اسلامی منعقد شده می توان مباحث فنی را با مباحث دینی و مذهبی آمیخته کرد و در راستای حفاظت آب و منابع زیرزمینی کوشید.

وی بیان داشت: آنچه که در سال های گذشته ضرورت رسیدن به آن را درک نکرده ایم بحران آب است که به شدت خود را نشان می دهد و می طلبد همه ما بعنوان انسان های مسئولیت پذیر در حفظ و نگهداری و مصرف بهینه منابع آبی بویژه در بخش کشاورزی بکوشیم.