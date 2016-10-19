به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید احمدی طباطبایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سلامت ;i در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد، با اشاره به وجود ۲۶ هزار نفر حاشیه نشین در کرمان و همچنین 37 هزار نفر حاشیه نشین در سیرجان، گفت: در این مناطق پایگاه های سلامت و مرکز خدمات سلامت راه اندازی شده است.

احمدی طباطبایی با اشاره به اینکه پایگاه های سلامت جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر را پوشش می دهند، گفت: در پایگاه های سلامت خدمات کارشناسان سلامت ارائه می شود ولی در مراکز خدمات سلامت به جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر خدمات پزشکی ارائه می شود.

وی ادامه داد: سه پایگاه سلامت و دو مرکز خدمات جامع سلامت در کرمان و چهار پایگاه سلامت در سیرجان در حال ارائه خدمات به مناطق حاشیه نشین هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه شهرک پدر به دو بخش تقسیم می شود، گفت: در بخش حاشیه نشین مردم از خدمات پایگاه سلامت برخوردار هستند و در بخش روستایی خدمات پزشک خانواده ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات بهداشتی در قالب گروه های سنی از بدو تولد تا سالمندی در حاشیه شهر کرمان ارائه می شود، گفت:این خدمات فقط به مادر و کودک اختصاص ندارد.

وی با اشاره به اینکه در مناطق حاشیه نشین مراحل تکامل کودک در قالب گروه های سنی انجام می شود، اظهار کرد: افزایش توزیع مکمل ها برای گروه های هدف، کاهش مرگ و میر کودکان، نوزادان و مادران باردار در دستور کار است خوشبختانه در این گروه شاهد کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار بوده ایم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: برای پیشگیری از بیماری های عفونی، سالک و ایدز اقداماتی در مناطق هدف انجام شده و قرار است برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر در استان کرمان اجرایی شود بیمارهایی مانند فشار خون، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و غیره در اولویت این برنامه قرار دارند.

احمدی طباطبایی ابراز کرد: طبق آمار به دست آماده در شهرک های «قمربنی هاشم» و «پدر» با اجرای طرح نجات مشخص شده است ۴۳ درصد افراد دارای مدرک دیپلم، ۵۷ درصد زنان خانه دار، ۱۴ درصد اراد بیکار، ۱۳ درصد دارای شغل آزاد و مابقی شغل های دیگر دارند و ۸۱ درصد ساکنان در این مناطق مالک بوده اند.

وی با اشاره به اینکه نرخ بالای بیکاری و درآمد ناکافی در مناطق حاشیه نشین باعث عدم پیشرفت این مناطق شده است، گفت: اعتیاد، فقر، بیکاری، سرقت، وجود اراذل و اوباش، کمبود فضاهای آموزشی و تفریحی از جمله آسیب های اجتماعی این مناطق است.

وی با تاکید بر اینکه بعد از نیاز سنجی فرایند توانمند سازی انجام می شود، گفت: این امر باعث شده مردم حساس تر شوند و بدانند خودشان در تعیین مولف های زندگی نقش دارند.

احمدی طباطبایی با اشاره به اقدامات و پروژهای انجام شده در مناطق حاشیه نشین استان کرمان، اظهار کرد: آموزش مهارت های زندگی، فرزندپروری، پیشگیری از اعتیاد، کلاس های هنری، آسفالت چندین خیابان و کوچه، تاسیس مهد قرآن، راه اندازی کتابخانه در شهرک ها، جدول گذاری خیابان ها و تاسیس دو مرکز گذری ترک اعتیاد و توزیع اقلام بهداشتی نمونه ای از اقدامات انجام شده در این زمینه است.