نشست تخصصی نویسندگان حوزه‌ ادبیات پایداری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، داوود خدایی، مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: در این نشست که با حضور سرکار خانم معصومه سپهری و رضا قلیزاده علیار از نویسندگان دفاع مقدس استان اعضای کارگروه های تاریخ شفاهی، خاطره و داستان و سایر علاقمندان برگزار شد، مباحثی در خصوص سوژه یابی، موضوع و روند تکوین و شکل گیری کتاب « دا» مطرح گردید.

در ادامه این نشست نویسنده کتاب « دا» در خصوص نحوه شکل گیری و تکوین این کتاب گفت: «دا» حاصل زحمت و تلاش شش ساله ای است که بخش هایی از این متن در نشریه «عصر اندیشه» منتشر شده بود.

سیده اعظم حسینی ادامه داد: اثری که حاصل شد و کتابی که نوشته شد، نتیجه پایبندی به بسیاری از اصول و فنونی بود که در حوزه خاطره نویسی به عنوان روش و شیوه در برخی کارشناسی ها مطرح بود اما اجرا نشده بود. تلقی من درباره این شیوه پدید آوری این است که همان شیوه های قبلی مرسوم، درست، بجا و کافی با کارشناسی لازم و اعمال بعضی ویژگی ها مثل صبوری، ترسیم افق های کلان و اعتقاد به نتیجه در این اثر بکار گرفته شد، اما چرا در کتاب «دا» اینگونه خود را نمایاند و در سایر آثار چندان نتیجه مطلوب نداد شاید راز و رمز دیگری دارد.

وی افزود: کتاب «دا» حدود شش سال و بیش از هزار ساعت گفت وگو، زمان به خود اختصاص داده و غیر از مصاحبه از راه ها و شیوه های دیگری هم بهره برده است که شاید تا آن روز سابقه نداشته است. شناخت و اطلاع پدیدآور از کیفیت مقاومت خرمشهر، مطالعات تطبیقیِ روایت های پیرامون مقاومت چهل و پنج روزه، بررسی آثار مکتوب اعم از کتاب ها، روزنامه ها و مجلات و اسناد موجود در مراکز پژوهشی، بازدید و بررسی مکان های وقوع حادثه در خرمشهر و شناسایی محورهای ورود دشمن، گفت وگو با خانواده های شهدای خرمشهر و مصاحبه با مدافعان به منظور شناخت مقاومت، بررسی عکس های آن دوره و ... نمونه هایی از این شیوه هاست که گرچه زمان بسیاری می طلبید، اما به استناد هر چه بیشتر کار کمک شایانی می کرد.

حسینی با بیان اینکه در مصاحبه نویسنده نباید تنها یک شنونده باشد، به اعضای جوان حاضر در نشست گفت: همانطور که در داستان و فیلمنامه ابتدا پی رنگ و طرح داستان را نگارنده روی کاغذ می آورد و براساس یک طرح کلی، گویا و مشخص کار را آغاز می کند و در تمام مسیر می داند داستان را به کجا می برد و به چه اهدافی دست می یابد در کار خاطره نویسی نیز، شکل دیگری از این طرح ریزی و پی رنگ در کار وجود دارد.

لازم به ذکر است، جلسه نقد و بررسی کتاب دا امروز چهارشنیه ۲۸ مهرماه سال جاری از ساعت ۱۶ در محل سالن شهریار نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.