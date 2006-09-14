به‌ گزارش خبرگزاري "مهر"، پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري ايران روز چهارشنبه در دومين دور مذاكرات مشترك هيات هاي بلندپايه ايران و عراق اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در همكاري با عراق به منظور بازسازي و پيشرفت اين كشور، هيچ محدوديتي ندارد.



معاون اول رئيس جمهور، روابط ديرينه تاريخي و مشتركات فرهنگي و مذهبي دو ملت ايران و عراق را خاطرنشان و با اشاره به تشكيل دولت برخاسته ازآراي مردم عراق تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران براي انتقال تجربيات و همچنين افزايش مناسبات و همكاري‌ها به منظور بازسازي و پيشرفت عراق هيچ محدوديتي ندارد.

وي گسترش روابط باكشورهاي همسايه و مسلمان را اولويت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: ايران دراين راستا اهميت واولويت ويژه‌اي براي عراق قايل‌است و آمادگي دارد درعرصه‌ها و زمينه‌هاي گوناگون ازجمله تامين انرژي، احداث مسكن، حمل و نقل و سرمايه‌گذاري هاي اقتصادي و تجارت بادولت عراق همكاري كند.

معاون اول رئيس جمهورهمچنين با اشاره به مبارزات دولتمردان و مردم عراق براي آزادسازي اين كشور اظهارداشت: دشمنان عراق درصدد بي‌ثباتي ، تضعيف و عدم موفقيت دولت و ملت عراق هستند امادولت مردمي عراق باتلاش و مجاهدت بي‌ وقفه زمينه بازسازي و پيشرفت عراق رافراهم مي‌كند.

داودي با اشاره به عشق وعلاقه دولت و ملت دوكشور به‌اهل بيت عليهم‌السلام گفت: اميدواريم هرچه زودترزمينه تسهيل دربازسازي عتبات عاليات وسفر زوار ايراني و عراقي باحمايت مسئولان دوكشور فراهم شود.

به گزارش مهر، نوري المالكي نيز دراين مذاكرات ضمن تقديرازرييس جمهور و مسئولان جمهوري اسلامي ايران، سفرخودبه ايران راموفقيت آميزدانست و تاكيد كرد: عراق خواستار اجرايي شدن هرچه سريعترتوافقنامه‌هاي همكاري ميان دوكشور است .

نخست وزيرعراق با اشاره به زمينه‌هاي مختلف براي همكاري بين ايران و عراق ازجمله مسايل اقتصادي و سياسي گفت: اميدواريم باتشكيل كميته فني باحضور وزراي دوكشور بتوانيم برخي موانع دراجراي تفاهم‌نامه‌هاي همكاري را رفع و از تجربيات ارزشمندايران درعرصه‌هاي گوناگون بويژه سرمايه‌گذاري ، انتقال نفت و گاز و حمل و نقل هوايي به سرعت استفاده كنيم.