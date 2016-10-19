لزوم رفع مشکل روشنایی مسیر شلمچه توسط اداره برق

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه اربعین استان خوزستان اظهار کرد: برای آبرسانی در مرز شلمچه دو مشکل داریم و خواهشم این است که چهار کیلومتری که آب و فاضلاب روستایی لوله های پلی اتیلن آورده را سریع کار انجام بدهد و آب روستایی را از مرز جدا کند تا دچار مشکل و یا افت فشار آب نشویم.

وی تاکید کرد: همچنین نماینده مقیم از آب و فاضلاب استان مستقر شود تا از امکانات استانی برای حل مشکل آبرسانی استفاده کنند.

فرماندار خرمشهر افزود: روشنایی پارکینگ ۵۰ هکتاری و همچنین مسیر ۱۱ کیلومتری شلمچه را از اداره برق خواستار هستیم که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.

حیاتی بیان کرد: ساز و کار اتباع خارجه را باید داشته باشیم. مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان به عنوان مسئول ارزیابی کمیته های ستاد اربعین منصوب شد.

وی در ادامه، بر فراهم سازی تمهیدات اعزام روان و آسان زائران از مرز شلمچه تاکید کرد و گفت: تمهیداتی اندیشیده شده که زائرانی که با گذرنامه و ویزای معتبر به مرز مراجعه می کنند بدون هیچ گونه مشکلی اعزام شوند.

فرماندار خرمشهر عنوان کرد: به زائران توصیه می شود که حتما ویزا تهیه کرده و با ویزا و گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند و بعد از تهیه ویزا هیچ گونه مشکل و دغدغه ای با پذیرایی مردم خرمشهر نخواهند داشت.