به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیمه ورزشکاران استان لرستان بیمه ای یک ساله شده است، عنوان کرد: بیمه ورزشی در ۱۴ استان کشور یک ساله شده است.

وی در ادامه به ۹ هیئت ورزشی برتر استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: هیئت فوتبال، هیئت کشتی، هیئت ژیمیناستیک، هیئت کاراته، هیئت همگانی، هیئت والیبال، هیئت تکواندو، هیئت ورزش های رزمی و هیئت کوه نوردی استان لرستان هیئت های ورزشی برتر لرستان بوده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: خوشبختانه در سال ۹۴ جزو استانهایی بودیم که از محل برگشت درآمد اجاره اماکن ورزشی بیشترین رشد را در سطح وزارت خانه داشته ایم.

عزیزپور بیان داشت: ما به وسیله برگشت درآمد اجاره اماکن ورزشی توانستیم بخش عظیمی از طلب دستگاه های خدمات رسان از قبیل اداره آب، برق و گاز را که حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود را تسویه کنیم.

وی با اشاره به اینکه لازمه کار ورزش، پژوهش است، گفت: استان لرستان در زمینه پژوهش جزو پنج استان برتر کشور بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان اضافه کرد: ورزش و جوانان استان لرستان در حوزه عمرانی با به افتتاح رساندن تعداد زیادی از پروژه های ورزشی جزو پنج دستگاه برتر وزارت ورزش و جوانان کشور بوده است.

عزیزپور با بیان اینکه ورزش و جوانان استان طی سال ۹۴ حدود ۱۷ پروژه ورزشی را در استان به افتتاح رسانده است، عنوان کرد: طی دو سال اخیر سرانه ورزشی استان حدود پنج سانتی متر رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ پروژه از قبیل خانه شطرنج، خانه وزنه برداری و ... در استان ایجاد کرده ایم، بیان داشت: همچنین حدود پنج پروژه در شهرستان های الیگودرز، بروجرد، دوره چگنی و خرم آباد در هفته تربیت بدنی افتتاح خواهند شد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دهکده المپیک ۲۶ پروژه داشته است، گفت: سه پروژه ساختمان اداری، ساختمان خوابگاه و سالن سرپوشیده دهکده المپیک از گذشته به بهره برداری رسیده اند.

عزیزپور با بیان اینکه سالن سرپوشیده دو و میدانی دهکده المپیک استان مجهزترین و بزرگترین سالن غرب کشور است، افزود: تجهیز و آماده کردن این سالن در حال اتمام است.

وی عنوان کرد: مجموعه ۱۵ هزار نفری فوتبال دهکده المپیک حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به اینکه سالن ژیمیناستیک دهکده المپیک ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: حدود ۲۰ پروژه ورزشی و غیر ورزشی دیگر باید با جانمایی صحیح در دهکده المپیک ایجاد شود.