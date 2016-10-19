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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان خبر داد؛

تجهیز سالن سرپوشیده دوومیدانی دهکده المپیک خرم‌آباد

تجهیز سالن سرپوشیده دوومیدانی دهکده المپیک خرم‌آباد

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: تجهیز و آماده سازی سالن سرپوشیده دو و میدانی دهکده المپیک خرم آباد رو به اتمام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیمه ورزشکاران استان لرستان بیمه ای یک ساله شده است، عنوان کرد: بیمه ورزشی در ۱۴ استان کشور  یک ساله شده است.

وی در ادامه به ۹ هیئت ورزشی برتر استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: هیئت فوتبال، هیئت کشتی، هیئت ژیمیناستیک، هیئت کاراته، هیئت همگانی، هیئت والیبال، هیئت تکواندو، هیئت ورزش های رزمی و هیئت کوه نوردی استان لرستان هیئت های ورزشی برتر لرستان بوده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: خوشبختانه در سال ۹۴ جزو استانهایی بودیم که از محل برگشت درآمد اجاره اماکن ورزشی بیشترین رشد را در سطح وزارت خانه داشته ایم.

عزیزپور بیان داشت: ما به وسیله برگشت درآمد اجاره اماکن ورزشی توانستیم بخش عظیمی از طلب دستگاه های خدمات رسان از قبیل اداره آب، برق و گاز را که حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود را  تسویه کنیم.

وی با اشاره به اینکه لازمه کار ورزش، پژوهش است، گفت: استان  لرستان در زمینه پژوهش جزو پنج استان برتر کشور بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان اضافه کرد: ورزش و جوانان استان لرستان در حوزه عمرانی با به افتتاح رساندن تعداد زیادی از پروژه های ورزشی جزو پنج دستگاه برتر وزارت ورزش و جوانان کشور بوده است.

عزیزپور با بیان اینکه ورزش و جوانان استان طی سال ۹۴ حدود ۱۷ پروژه ورزشی را در استان به افتتاح رسانده است، عنوان کرد: طی دو سال اخیر سرانه ورزشی استان حدود  پنج سانتی متر رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ پروژه از قبیل خانه شطرنج، خانه وزنه برداری و ... در استان ایجاد کرده ایم، بیان داشت: همچنین حدود پنج پروژه در  شهرستان های الیگودرز، بروجرد، دوره چگنی و خرم آباد در هفته تربیت بدنی افتتاح خواهند شد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دهکده المپیک ۲۶ پروژه داشته است، گفت: سه پروژه ساختمان اداری، ساختمان خوابگاه و سالن سرپوشیده دهکده المپیک از گذشته به بهره برداری رسیده اند.

عزیزپور با بیان اینکه سالن سرپوشیده دو و میدانی دهکده المپیک استان مجهزترین و بزرگترین سالن غرب کشور است، افزود: تجهیز و آماده کردن این سالن در حال اتمام است.

وی عنوان کرد: مجموعه ۱۵ هزار نفری فوتبال دهکده المپیک حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به اینکه سالن ژیمیناستیک دهکده المپیک ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: حدود ۲۰ پروژه ورزشی و غیر ورزشی دیگر باید با جانمایی صحیح در دهکده المپیک ایجاد شود.

کد مطلب 3800433

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