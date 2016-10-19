اعطای تسهیلات کارگشایی و اشتغال به هزار مددجوی امداد

حسین خجسته فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از یک هزار خانوار با جمعیت بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان قرار دارند، افزود: رویکرد اصلی این نهاد، خودکفایی و خوداتکایی افراد تحت پوشش است. توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی و رسیدگی به امور بیماران و معلولین نیازمند، از کار افتادگان، خانواده زندانیان نیازمند،خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست در راس برنامه های این نهاد قرار دارند.

وی افزود: از مجموع تعداد بیش از یک هزار و ۷۰۰ مددجو بیش از ۲۰۰ دانش آموز و ۳۸۰ نفر دانشجو هستند که در شش ماهه نخست امسال بیش از ۵۱۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به آنان پرداخت شده است. همچنین بیش از ۵۲۵ میلیون و یکصد و ۴۰ میلیون ریال در قالب جشن عاطفه ها کمک جمع آوری و بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت شهرستان شمیرانات و سایر شهرستان های کم برخوردار توزیع شد.

خجسته فاضل با اشاره به اینکه مشاوره تحصیلی و شغلی و ارجاع بعضی از مراجعین به کلینیک‌های تخصصی مراکز مشاوره از دیگر برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: خدمات مشاوره ، برای ۱۶۰ نفر از افراد تحت حمایت این نهاد ارائه شده است که به نسبت همین مدت زمان در سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

مدیر کمیته امداد شهرستان شمیرانات با بیان اینکه همه ساله تعدادی از مددجویان مشتاق زیارت اماکن مقدس و عتبات عالیات به اردوهای زیارتی و تفریحی اعزام و حمایت‌های مالی و معنوی از آنها به عمل می‌آید، گفت: از ابتدای سال جاری ۵۲ نفر از مددجویان کمیته امداد شمیرانات در قالب اردوهای زیارتی و تفریحی به مسجد جمکران، قم، مشهد مقدس و کربلای معلی و اردوهای درون استانی اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۷ فقره تسهیلات کارگشایی و اشتغال به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند اعطا شده است، افزود: بیش از ۹۰ فقره تسهیلات کارگشایی به مبلغ حدود دو میلیارد ریال و ۲۱ فقره تسهیلات اشتغال و خودکفایی با رقمی بیش از هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.