فرهنگ استفاده از تولید داخلی در کشور تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد نباتچیان ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی استاندارد در جمع خبرنگاران، افزود: در جامعه ظرفیت‌های بسیاری برای ترویج فرهنگ استفاده از استاندارد وجود دارد که باید از آن استفاده بهینه شود.

وی اظهار کرد: تا کالای استاندارد تولید نشود، نباید انتظار فروش داشت و در این راستا باید کیفیت محصولات نیز ارتقا یابد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: لزوم وجود استاندارد در تولید محصولات انکار ناپذیر است و استاندارد لازمه تولید است و خوشبختانه در استان زنجان سازمان استاندارد در بحث نظارت و تدوین استانداردها عملکرد بسیار خوبی دارد.

نباتچیان تاکید کرد: تولید کنندگان نیاز به حمایت دارند و حمایت ویژه باید در دستور کار ارگان های ذیربط قرار گیرد و در این میان تولید و صنعت پذیرای مدیران کنترل کیفیت است و همراه شما هستند.

وی گفت: کیفیت در بحث اشتغال بسیار مهم است و اگر تولید با کیفیت باشد اشتغال ایجاد می شود و به تبع امنیت جامعه هم ایجاد خواهد شد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بیان در نظر گرفتن انصاف در همه زمینه ها چیز خوبی است، گفت: استاندارد در کشور ما خوب کار می کند ولی در برخی از موارد خوب کار نمی کند و از صنعت خودرو سازی حمایت های خوبی دارد.

نباتچیان با بیان اینکه کالای خارجی هم کیفیت ۲۰ سال پیش را ندارد و باید نگاه ملی به تولید داخلی داشته باشیم، گفت: ما باید با مصرف کالای داخلی تولید کننده را حمایت کنیم تا بتواند واحدهای تولیدی دیگر را راه اندازی کند و اشتغال پایدار در جامعه ایجاد شود.