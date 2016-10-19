شهادت شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، جنایت های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، نظامیان صهیونیست به روی یک دختر جوان فلسطینی در شهر نابلس واقع در کرانه باختری آتش گشود.

به دنبال این اقدام وحشیانه، دختر فلسطینی به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از تیراندازی، به شهادت رسید.

صهیونیستها در توجیه تیراندازی به این دختر فلسطینی همچون گذشته ادعای نخ نمای خود مبنی بر تلاش وی برای انجام عملیات شهادت طلبانه علیه نیروهای این رژیم را مطرح می کنند.