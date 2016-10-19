عوامل تئاتر «مهنا» تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که عصر چهارشنبه به مناسبت سالروز شهادت سرلشگر خلبان عباس دوران در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد، پیش از اجرای تئاتر «مهنا» به کارگردانی بهرام میرزایی، جانشین فرماندهی پایگاه هوایی شهید دوران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس و رشادت های شهید عباس دوران، گفت: روایت واقعه کربلا وقتی در قالب نمایش، تعزیه، فیلم و تئاتر قرار می گیرد از جاذبه بیشتری برخوردار می شود.

سرهنگ خلبان علیرضا سیوندزاده با اشاره به تولید اثری نمایشی پیرامون زندگی و شخصیت شهید عباس دوران، عنوان کرد: این اثر نمایشی با تلاش و همت کارکنان و تلاشگران پایگاه هوایی شهید دوران شیراز تولید شده که خوشبختانه در تصویر کردن زندگی و رشادت های آن شهید بزرگوار توانسته نسل جوان را آگاه سازد.

وی با بیان اینکه شهید دوران قهرمان ملی ایرانیان است، ادامه داد: کاری که او در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس انجام داد برای همیشه تاریخ ماندگار شد.

جانشین فرماندهی پایگاه هوایی شهید دوران، افزود: تورق تاریخ دوران دفاع مقدس و عملیات های نظامی انجام گرفته در این دوران وقتی شاخص می شود که در قالب آثار هنری به نسل جوان ارایه گردد.

وی در پایان با تجلیل از شکیبایی و صبر خانواده شهید عباس دوران با تقدیر از مادر بزرگوار آن شهید، یادآور شد: آنچه شهید عباس دوران از خود به یادگار گذاشته همواره باید پاس داشته شود.

در ادامه نیز تئاتر «مهنا» به نویسندگی و کارگردانی بهرام میرزایی با حضور پرسنل تلاشگر پایگاه هوایی شهید دوران شیراز به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این برنامه که با حضور مسئولان لشگری و کشوری در تالار حافظ برگزار شد از عوامل و گروه نمایش «مهنا» تقدیر شد.

تئاتر «مهنا» روایت زندگی شهید عباس دوران از زبان همسرش است که از زمان حال شروع می‌شود پس از آن به مرورخاطرات آغازین زندگی شخصی شهید دوران با همسرش تا زمان شروع جنگ، شهادت و بعد از آن می‌پردازد.

گفتنی است: این تئاتر به همت و تلاش فرماندهی و عقیدتی سیاسی پایگاه هوایی شهید دوران و همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیراز آماده شد.