کارکنان دولت ورزش کنند/ استان سمنان نیازمند گسترش ورزش همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر چهارشنبه در نشست شورای سلامت و ورزش استان سمنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه با انجام ورزش صبحگاهی انس و دوستی بین کارمندان افزایش می یابد، ابراز داشت: ورزش روزمره در ادارات تکلیفی است که از این پس باید اجرا شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح اشاعه ورزش همگانی در سایه تلاش برای اشاعه تندرستی جامعه است چرا که ما معتقدیم باید عقل سالم در بدن سالم را به منصه ظهور و بروز رساند تا در حد شعار نماند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ورزش ارتقای روحیه انسان را در پی دارد، گفت: قطعا ورزش همگانی می تواند ارتقای خدمت‌رسانی به مردم در ادارات را نیز در بلند مدت در پی داشته باشد چرا که کارکنان با شادابی پاسخگوی ارباب رجوع خواهند بود.

خباز دعوت به ورزش را لازمه فعالیت‌های اداری دانست و بیان داشت: دین اسلام بر خلاف بعضی از ادیان دیگر، مخالف گوشه گیری و بی تحرکی است و اسلام و قرآن نیز در بسیاری از موارد مردم را به ورزش دعوت کرده اند

وی همچنین افزود: طبق تصمیم ماخوذه در شورای تربیت بدنی و سلامت استان سمنان تمام مدارس روستایی استان در ساعات بعد از ظهر می بایست در اختیار جوانان ورزشکار روستاهای سراسر دیار قومس قرار گیرد تا بتوانیم از این طریق در ترویج ورزش عمومی و همگانی موفق عمل کنیم.