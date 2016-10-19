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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

رنجبرزاده به مهر خبر داد:

رئیس جمهور فانی را برکنار کرد/ بطحایی سرپرست آموزش و پرورش شد

رئیس جمهور فانی را برکنار کرد/ بطحایی سرپرست آموزش و پرورش شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پس از نامه فانی وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور، روحانی بطحائی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مکاتبه هیات رئیسه مجلس با وزارت آموزش و پرورش برای تعیین زمان دقیق برگزاری جلسه استیضاح گفت: قرار بود جلسه استیضاح فانی روز سه شنبه آینده برگزار شود.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس افزود: از وزارت آموزش و پرورش خواستیم رسما تاریخ برگزاری جلسه استیضاح ر اعلام کنند؛ وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد جلسه استیضاح منتفی است.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: پس از نامه فانی به رئیس جمهور،روحانی او را برکنار و سیدمحمد بطحایی معاون وزیر آموزش و پرورش را بعنوان سرپرست این وزارت خانه تعیین کرد.

کد مطلب 3800463

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    نظرات

    • مدیر رزمنده از منطقه 4 تهران ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
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      عجب ریس جمهور کار عاقلانه ای کرد ولی خیلی دیر اقدام کرد انشالله مدیر کل تهران به وضع نابسامان منطقه 4 باتوجه به ضعف مریر ومعاونین حاکم اقدام کندبزرگترین منطقه اموزشی کشور در استانه نابودی در دولت تدبیر وامید است
    • الف میم ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
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      مشکل اموزش و پرورش دیرینه است و با عوض شدن وزیر هیچ مشکلی حل نمیشود و این فقط پاک کردن صورت مسیله است در حالی که مشکلات اموزش و پرورش و مدارس و فرهنگیان پا بر جا خواهد بود .
    • آرش معلم ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
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      باید خیلی وقت روحانی این کار رو می کرد نه حالا که دیگه خیلی دیر شد ما معلما رو بیچاره کرد.
    • اشتری ۰۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
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      کاش 3 سال پیش این کار را کرده بود
    • عبید ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
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      بو دنیا فانی دور فانی
    • ناشناس ۰۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
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      خدایا شکرت بذار یه نفس راحت از این وزیر بکشیم من که فرزند شهیدم بامن مخالفت میکردین که چی تبدیل وضعیت نشم شخصیت من اینه ها که باید دستشویی بشورم شب و روز نفرین میشدین

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