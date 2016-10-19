رئیس جمهور فانی را برکنار کرد/ بطحایی سرپرست آموزش و پرورش شد

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مکاتبه هیات رئیسه مجلس با وزارت آموزش و پرورش برای تعیین زمان دقیق برگزاری جلسه استیضاح گفت: قرار بود جلسه استیضاح فانی روز سه شنبه آینده برگزار شود.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس افزود: از وزارت آموزش و پرورش خواستیم رسما تاریخ برگزاری جلسه استیضاح ر اعلام کنند؛ وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد جلسه استیضاح منتفی است.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: پس از نامه فانی به رئیس جمهور،روحانی او را برکنار و سیدمحمد بطحایی معاون وزیر آموزش و پرورش را بعنوان سرپرست این وزارت خانه تعیین کرد.