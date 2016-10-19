مشارکت جدی همه نهادها در ترویج ورزش همگانی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ورزش همگانی استان قم ظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورا و استاندار قم در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای در سخنان خود بر ترویج ورزش همگانی و لزوم گسترش آن در قم تأکید کردند و خواستار ترویج و فرهنگ سازی ورزش همگانی در این شهر و مشارکت بیشتر و جدی دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه شدند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش قم در این جلسه به اخذ ورودی از کارکنان دولت در استفاده از پایگاه‌های ورزشی اشاره کرد و افزود: اگر این کار قانونی است باید مشخص شود.

تعدادی از اعضای حاضر در جلسه نیز این درخواست را مطرح کردند.

ارائه خدمات ورزشی رایگان در ۱۱ پایگاه ورزشی بانوان

سرپرست سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم نیز طی سخنانی ابراز کرد: قرار نیست از کسی در پایگاه‌های ورزشی پولی گرفته شود اما برخی هیئت‌های ورزشی از مردم پول گرفتند در حالی که حتی حق الزحمه مربی را نیز نپرداختند.

سید رسول موسوی‌نژادیان تصریح کرد: تعداد ۱۱ پایگاه ورزشی بانوان با ارائه خدمات ورزشی رایگان در قم فعالیت می‌کنند و تعدادی سالن‌های ورزشی نیز در حال احداث و افتتاح است.

وی بیان کرد: از جمله فعالیت‌ها شهرداری در خصوص ورزش همگانی برگزاری المپیاد ورزشی مساجد و محلات با شرکت ۴۳۰۰ نفر در قم است.

سرپرست سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم عنوان کرد: شهرداری دو فعالیت نصب تجهیزات ورزشی در بوستان‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای استفاده از ایستگاه‌های دوچرخه را در دست دارد.

تشکیل ۱۷ تیم ورزشی کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم طی سخنانی در این جلسه ابراز داشت: در استان قم ۱۷ تیم کارگری در رشته‌های مختلف تشکیل شده که در مسابقات کشوری حائز مقام شده‌اند.

نصرالله بازوند افزود: طی ۶ ماهه اول سال برای ۵۵۸ هزار کارگر و خانواده‌های آنان تیم‌های ورزشی تشکیل دادیم که در مسابقات کشوری نیز شرکت داشتند همچنین بیش از ۱۲ دوره ورزشی مختلف برای کارکنان اداره کار برگزار کردیم.

وی عنوان کرد: تعداد پایگاه‌های ورزش همگانی توسعه یافته و برنامه‌های خوبی در آن برگزار می‌شود.

مدیرکل زندان‌های استان قم نیز در سخنانی ابراز کرد: زندانیان به مدت نیم ساعت در ورزش صبحگاهی شرکت دارند و برخی در مسابقات کشوری حضور داشته و حائز رتبه شده‌اند.

حجت السالام سید علی تهامی افزود: حتی تعدادی از زندانیان در مسابقات ورزشی کشورهای خارج نیز به نام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته‌اند.