به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل رضوی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ دهیاران نیشابور که در محل اردوگاه فرهنگی تربیتی باغرود برگزار شد، اظهار کرد: درآمد ناکافی و نداشتن شغل مناسب از مهمترین مشکلات مردم روستاها است که با اجرای طرح مشارکت روستایی وضعیت روستاها بهتر می‌شود، بنابراین دهیاران نسبت به ایجاد صندوق‌های مشارکتی اقدام کنند و دولت نیز وام‌های لازم برای تولید محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی را اعطا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۳ تاکنون جمعیت روستایی از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کل جمعیت کشور کاهش یافته است، افزود: به‌منظور افزایش رفاه روستائیان و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه آنان با حمایت دولت طرح مشارکتی در مناطق محروم و روستایی اجرا می‌شود بنابراین باید از ظرفیت روستاها برای جذب سرمایه‌گذاری و کاهش مهاجرت به شهر و همچنین توسعه گردشگری استفاده کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری داشتن روستای پایدار را زمینه رسیدن به شهر پایدار دانست و عنوان کرد: روستا واحد تولید محصولات غذایی، میراثی، اجتماعی و فرهنگی است.

مردم باید به‌صورت مستمر و پایدار برای توسعه روستاها تلاش کنند

وی بیان کرد: در راستای حمایت از روستائیان با در نظرگرفتن وام‌های با سود تک رقمی و تسهیلات ارزان برای واحدهای تولیدی روستایی توانسته‌ایم حمایت‌های ویژه‌ای از این قشر داشته باشیم که در این خصوص تسهیلات اشتغال تا سقف سه میلیارد تومان در قالب تعاونی‌های کارآفرینی روستایی با حضور سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود.

رضوی بیان کرد: دولت تدبیر و امید در راستای توسعه و آبادانی روستاها گام‌های اساسی برداشته و بیشترین توجه را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به روستاییان، عشایر و اقشار فرودست داشته ولی متاسفانه اطلاع‌رسانی مناسبی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید برای توسعه روستاها از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان بهره گرفت، عنوان کرد: استفاده از منابع انسانی موجود ضروری است که در این خصوص می‌توان از علم و دانش نخبگان و دانشگاهیان برای توسعه و پیشرفت روستاها بهره گرفت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ‌ضرورت توسعه در روستاها گفت: مردم باید به‌صورت مستمر و پایدار برای توسعه روستاها تلاش کنند.

وی با اشاره به شعار امسال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد، گفت: حضور مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ضروری بوده و دولت به‌دنبال استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه روستایی و عشایری است و در این راستا برنامه‌های مختلفی را در نظر دارد.

۲۰ میلیون تومان تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا در روستاها اعطا می‌شود

رضوی با اعلام خبر ارائه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد پایین به طرح‌های اشتغالزای روستائیان، ادامه داد: مردم باید در توسعه کشور مشارکت کنند و در این میان روستاها نقش کلیدی دارند زیرا بخشی از جمعیت کشور روستایی است.

وی کارمزد این طرح‌ها در مناطق روستایی را سه درصد و در نقاط مرزی بدون کارمزد اعلام کرد و افزود: تعاونی‌ها با مشارکت ۲۵ خانوار و آورده ۱۰ میلیارد ریال، ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت می‌کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: تعاونی‌های ۵۰ خانواری ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات، تعاونی یکصد خانواری ۳۰ میلیارد ریال و تا ۲۰۰ خانوار بدون سقف تسهیلات پرداخت می‌شود.

رضوی تأکید کرد: یکی از دلایل نرسیدن به نرخ رشد اقتصادی در کشور توجه نکردن به روستاها است و باید پذیرفت که توسعه ملی وقتی رخ می‌دهد که از روستاها شروع شود.

وی از ارائه سه نوع تسهیلات به روستائیان خبرداد و گفت: پرداخت تسهیلات مشارکت جمعی با کارمزد سه درصد، انفرادی با نرخ کارمزد هفت تا ۱۲ درصد و تسهیلات خود اشتغالی به هر متقاضی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و کارمزد چهار درصد در نظر گرفته شده است.

تامین منابع مالی دهیاری‌ها نیازمند ایجاد منابع پایدار در سطح محلی است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه محلی شروع خوب و پایداری برای توسعه منطقه‌ای است، اظهار کرد: متاسفانه پنج دهک فقیر کشور به اندازه صفر درصد از تسهیلات بانکی بهره‌مند هستند و این در حالی‌ است که ۹۰ درصد وام‌های اخذ شده از بانک‌ها مربوط به دهک پولدار جامعه است.

سعید شیبانی سرپرست فرمانداری نیشابور هم اظهار کرد: نیشابور با داشتن بیش از ۴۰۰ روستا و بیش از ۳۰۰ دهیار از شرایط ویژه و منحصر به فردی برخوردار است که با اغلب استان‌های کشور برابری می‌کند.

وی نقش دهیاران در توسعه روستایی را ضروری دانست و گفت: تشکیل نهاد دهیاری در روستا و در کنار شوراهای اسلامی روستایی اقدامی موثر در فرایند مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی بوده است.

سرپرست فرمانداری نیشابور افزود: دهیاری‌ها به‌عنوان نماینده دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسائل روستاییان را بر عهده دارند و با سابقه‌ای بیش از ربع قرن، امروزه نوعی نهاد تثبیت شده به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: مهمترین مشکل دهیاری‌ها در فرایند توسعه روستایی،کمبود منابع مالی و اعتباری برای توسعه بیشتر روستا است که نیازمند اجرای روش‌های تامین پایدار منابع مالی به‌ویژه در سطح محلی هستیم.