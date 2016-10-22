دکتر محمد خان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ۷ برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: مهم ترین دغدغه و نگرانی ما در سال ۹۵ این است که برنامه های وزارت صنعت را بر پایه اقتصاد مقاومتی پیش ببریم که بحث اشتغال فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی در این راستا برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم این جوانان را به طور صحیح در صنایع مختلف و بخش های مهم کشور به کار بگیریم، می توانیم نیاز کشور را با ابتکار عمل آنها تامین کنیم؛ ما می توانیم از طریق همین جوانان به هدف نهایی یعنی همان اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان و فاصله این میزان از ظرفیت اشتغال بخش های اقتصاد کشور مهم ترین مشکل ما به شمار می رود، افزود: آمارها تا پایان سال ۹۴ نشان می دهد ۳۰ هزار نفر از تحصیل کرده های دانشگاهی به اشتغال رسیده اند در حالیکه سالانه میزان تحصیل کرده ها ۸۵۰ هزار تا یک میلیون نفر هستند.

مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت افزود: یک بنگاه اقتصادی زمانی می تواند نیرو جذب کند که فضایی برای جذب داشته باشد بر همین اساس ما هم برنامه ریزی های خود را با استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها قرار داده ایم تا شاهد اشتغال فارغ التحصیلان باشیم.

وی گفت: ما تمام قوه خود را برای اشتغال تحصیل کرده های دانشگاهی قرار داده ایم زیرا محیط پیرامونی که مملو از تحصیل کرده های بیکار است باعث آسیب بالقوه به بخش صنعت و معدن خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت گفت: اگر دولت، بودجه یارانه حذف شده از دهک های اول و دوم را صرف اشتغال فارغ التحصیلان کند می توانیم در آینده نزدیک شاهد اشتغال افزایش ۵۰درصدی آنان باشیم.

خان محمدی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم در سال ۹۵ مجددا این طرح را اجرایی کنیم برآورد می شود که با ۱۲ و نیم درصد منابع هدفمندی یارانه ها تمام این فارغ التحصیلان را به مدت ۶ ماه در بنگاه های اقتصادی کشور مشغول شوند.

وی با بیان اینکه اگر دولت، فقط بودجه دهک اول را به این طرح اختصاص دهد می توانیم شاهد اشتغال فارغ التحصیلان باشیم، عنوان کرد: همچنین اگر بخشی از دهک دوم کشور یارانه نگیرند، می توان هر سال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان را حداقل ۶ ماه مشغول به کار کرد تا بعد از اینکه قابلیت هایشان را به کارفرما نشان دادند در آن واحد یا واحدهای مشابه مشغول به کار دائمی شوند.

وی با بیان اینکه یعنی دولت می تواند، یارانه دو دهک بالا را بعد از حذف شدن به قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دهد، تاکید داشت: ما هم در وزارت صنعت می توانیم این بودجه را صرف حقوق ۶ ماهه یک فارغ التحصیل دانشگاهی در یک بنگاه اقتصادی کنیم تا فرد بتواند خود را به خوبی به صنعت بشناساند؛ در واقع پیشنهاد ما در وزارت صنعت این است که دولت، پولی که قرار است از دو دهک حذف کند را در راستای سرمایه گذاری برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی صرف کند.

خان محمدی گفت: تجربه نشان داده که حدود ۹۰ درصد از کسانی که حداقل ۶ ماه در واحد های صنعتی مشغول به کار می شوند در همان واحد یا در واحدهای مشابه مشغول به کار می شوند؛ از این رو می توان امیدوار بود که این سرمایه گذاری می تواند مثمر ثمر باشد.

مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با این کار، فقط بستری برای اشتغال فارغ التحصیلان آماده می شود که پول در حساب دولت گردش پیدا کند و از خزانه به تامین اجتماعی یا بیکاری منتقل شود.

خان محمدی با بیان اینکه در این صورت فارغ التحصیل می تواند قابلیت هایش را در صنعت نشان دهد و در همان بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود، گفت: با این روش، فرد، توانایی و تجربه کاری به دست می آورد و می تواند اشتغال یابد. این موضوع یکی از اقدامات وزارت صنعت در راستای ۱۰ اقدام اساسی مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد تحصیل کرده های دانشگاهی کشور صاحب شغل می شوند اما با اجرای این طرح پیشنهادی این میزان به ۵۰ درصد و بیشتر می رسد.

وی ادامه داد: ما با ۱۲ و نیم درصد منابع هدفمندی یارانه می توانیم بحث به کار گیری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی که تعدادی برابر با ۸۵۰ هزار نفر هستند را به مدت ۶ تا ۹ ماه در بنگاههای اقتصادی کشور داشته باشیم.بنابراین اشتغال جوانان در بنگاههای اقتصادی از طریق به کارگیری منایع هدفمندی یارانه ها امکان پذیر است.

وی در این خصوص افزود: کاری که مجلس و دولت بر آن تمرکز دارد این است که از یارانه دهک بالا، درآمدی برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شود؛ این موضوع قابلیت آن را دارد که کل فارغ التحصیلان دانشگاهی را به مدت ۶ تا ۹ ماه در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار کرد.

وی افزود: این پیشنهاد در برنامه ششم دولت مد نظر قرار گرفته و به مجلس ارائه شده ؛ به صورتیکه در بند ۵ ماده ۱۵ برای برنامه ششم توسعه این موضوع مطرح شده است.

به گفته مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، البته این موضوع به صورتی است که اگر این منابع اختصاص پیدا کند واحد صنعتی بابت هر اشتغالی که می گیرد تا دو سال از بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری معاف می شود.

وی تاکید کرد: بین معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارگروهی برای تحقق این امر تشکیل شده است. قبل از تصویب این موضوع در مجلس، چنین کارگروهی را تشکیل داده ایم تا بستر لازم برای انجام یک کار مشترک فراهم شود.

وی با تاکید بر تشکیل جلسات این کارگروه، ادامه داد: نهایتا امسال و سال ۹۶ این طرح اجرایی می شود.

خان محمدی گفت: این موضوع حتی از امسال هم قابلیت اجرایی شدن دارد؛ چون بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها مصوب شده که برای اشتغال فارغ التحصیلان باشد.

وی افزود: همه طرح ها از محل معافیت هایی که از قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده قابلیت انجام دارد.