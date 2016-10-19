به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با مشارکت ۷۰ درصدی رکورد جهانی را ثبت کردند، ابراز داشت: در سرشماری نفوس مسکن سال جاری مردم مابا مشارکت حداکثری اثبات کردند که برای آینده فرزندان خود پیشگام هستند در این مشارکت ۷۰ درصدی بیشترین سهم را سازمان های مردم نهاد با ۵۵ درصد مشارکت ایفا کردند و امیدواریم در روزهای پایانی مشارکت حداکثری را از مردم شاهد باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه به روزهای پایانی سرشماری اینترنتی نزدیک می شویم از آحاد مردم تقاضا داریم که برای سهیم شدن در آینده تصمیم گیری های مدیران از الان با ثبت نام اینترنتی هر چه زودتر نسبت به دریافت کد رهگیری خود اقدام کنند.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان سمنان با بیان اینکه پیش بینی می شود ۴۰ درصد مردم استان در سرشماری به صورت سنتی مشارکت کنند، گفت: باتوجه به اینکه خانوارهایی در استان به اینترنت دسترسی ندارند لذا برای این دسته از هم استانی ها این امر کاملا پیش بینی شده و ماموران سرشماری با آنها نهایت همکاری را خواهند داشت.

عبدالله زاده با بیان ۲۱۸ آمارگیر اطلاعات ۲۱۷ هزار خانوار استان را ثبت خواهند کرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مبنای ده ساله تمام برنامه ریزی های کلان به شاخص‌های جمعیت مربوط می شود لذا از آمارگیران و مردم تقاضامندیم در ثبت اطلاعات نهایت دقت کافی را داشته باشند.

وی افزود: در ایران با ضریب اینترنت ۴۵ درصدی بیش از ۴۰ درصد از مردم در این طرح ملی شرکت کردند که این امر بیانگر مشارکت مردم و اهمیت آنها به اصلاح و زیرسازی ابعاد اجتماعی و اقتصادی در کشور دارد و همچنین شهرستان سرخه با مشارکت ۷۰ درصدی و شهرستان سمنان با مشارکت ۶۰ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در ثبت نام اینترنتی را در استان به خود اختصاص دادند.