پرسپولیس یادش باشد با تیم قهرمان بازی دارد

علی پور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار این تیم برابر پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر گفت: بازیکنان تیم ما مرد روزهای سخت هستند. پرسپولیس تیم بزرگی است و فوتبال خوبی را امسال به نمایش می‌گذارد اما تیم حریف یادش نرود که با تیم قهرمان بازی دارد.

وی با افزود: امسال ما بازیکنان خوبی داریم و کادر فنی خوبی نیز در تیم ما حضور دارند تلاش می‌کنیم تا عصر پنجشنبه مقابل پرسپولیس بهترین عملکرد را داشته باشیم.

قائم مقام باشگاه باشگاه استقلال خوزستان در خصوص مشکلات مالی این تیم گفت: نزدیک به مسابقه وقت آن نیست در مورد مشکلات صحبت کنیم زیرا تمرکز ما روی بازی است. هر کس در حال حاضر راجع به مشکلات حرف بزند پرسپولیسی است!