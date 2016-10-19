انهدام ۴ شبکه سازمان یافته مدلینگ و ابتذال در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی، چهار شبکه سازمان یافته مدلینگ و ابتذال در استان مرکزی با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه روحالله شناسایی و ۲۴ نفر از عوامل آن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی در این اطلاعیه آورده است؛ در ادامه شناسایی و اشراف بر عوامل مخل امنیت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری استان مرکزی، سربازان گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه روحالله موفق به کشف، شناسایی و انهدام شبکه ترویج فساد و ابتذال در حوزههای ضدفرهنگی و ضداخلاقی در شبکههای اجتماعی شدند.
این اطلاعیه میافزاید: بخشی از اقدامات این شبکه سازمان یافته شامل ترویج فرهنگ برهنگی و مدلینگ و عادی سازی بیحجابی، تلاش برای ترویج فرهنگ اباحهگری و ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی، از طریق ساخت کلیپ و انتشار تصاویر مبتذل میشود.
در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: این سازمان در راستای مقابله با اقدامات ضدفرهنگی و اشاعه فساد و فحشا توسط شبکههای مدلینگ و با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از رخنه فرهنگی دشمنان، عملیاتی کردن بیانات مقام معظم رهبری درباره برخورد شدید با هجمههای فرهنگی و احترام به خواست مردم با چهار شبکه مدلینگ در استان مرکزی برخورد کرد و در همین راستا ۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی و پرونده آنان در دست بررسی قرار گرفت.
اطلاعیه روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان میسازد: سازمان اطلاعات سپاه روحالله علاوه بر دستگیری این مهرههای کلیدی و پلمب ۹ باب آتلیه و استودیو و آرایشگاه زنانه، تعداد ۴۱ نفر از افرادی که ناخواسته در دام این شبکه افتاده بودند را احضار و ارشاد کرد.
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