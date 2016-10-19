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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

سپاه روح الله استان مرکزی اعلام کرد؛

انهدام ۴ شبکه سازمان یافته مدلینگ و ابتذال در استان مرکزی

انهدام ۴ شبکه سازمان یافته مدلینگ و ابتذال در استان مرکزی

اراک- براساس اطلاعیه روزچهارشنبه سپاه روح الله استان مرکزی، اعضای چهار شبکه سازمان یافته مدلینگ و ابتذال در این استان، باتلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی، چهار شبکه سازمان یافته مدلینگ و ابتذال در استان مرکزی با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه روح‌الله شناسایی و ۲۴ نفر از عوامل آن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی در این اطلاعیه‌ آورده است؛ در ادامه شناسایی و اشراف بر عوامل مخل امنیت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری استان مرکزی، سربازان گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه روح‌الله موفق به کشف، شناسایی و انهدام شبکه ترویج فساد و ابتذال در حوزه‌های ضدفرهنگی و ضداخلاقی در شبکه‌های اجتماعی شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: بخشی از اقدامات این شبکه سازمان یافته شامل ترویج فرهنگ برهنگی و مدلینگ و عادی سازی بی‌حجابی، تلاش برای ترویج فرهنگ اباحه‌گری و ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی، از طریق ساخت کلیپ و انتشار تصاویر مبتذل می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: این سازمان در راستای مقابله با اقدامات ضدفرهنگی و اشاعه فساد و فحشا توسط شبکه‌های مدلینگ و با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از رخنه فرهنگی دشمنان، عملیاتی کردن بیانات مقام معظم رهبری درباره برخورد شدید با هجمه‌های فرهنگی و احترام به خواست مردم با چهار شبکه مدلینگ در استان مرکزی برخورد کرد و در همین راستا ۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی و پرونده آنان در دست بررسی قرار گرفت.

اطلاعیه روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان می‌سازد: سازمان اطلاعات سپاه روح‌الله علاوه بر دستگیری این مهره‌های کلیدی و پلمب ۹ باب آتلیه و استودیو و آرایشگاه زنانه، تعداد ۴۱ نفر از افرادی که ناخواسته در دام این شبکه افتاده بودند را احضار و ارشاد کرد.

کد مطلب 3800477

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