هوای اصفهان در ساعات اولیه این هفته ناسالم گزارش شده است

حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشههای هواشناسی بیانگر توده های هوای سرد و پرفشار از عرضهای شمالی و جریانات مداری در بخشهای مرکزی کشور است بر این اساس امروز و فردا تا حدود ضعیفی شاهد پدیده وارونگی دما خواهیم بود که شرایط ناسالم برای گروههای حساس را خواهیم داشت و تا پایان هفته کماکان شرایط برای غبار صبحگاهی مهیاست.
وی بیان داشت: با توجه به پیشبینی کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروههای حساس به ویژه در ساعات اولیه روز، توصیه میشود تا روز جمعه افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، آسم و آلرژی، سالمندان و کودکان حتی الامکان از فعالیت در فضای باز اجتناب کرده و سایر افراد فعالیت در فضای باز را کاهش دهند.
رئیس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: تا فردا هوای اصفهان برای گروههای حساس ناسالم گزارش شد و تا روز جمعه هوا سالم به مرز ناسالم خواهد بود.
وی گفت: از اواسط هفته به دلیل شرایط غبار صبحگاهی و محلی ورزش در فضای آزاد مناسب نخواهد بود.
خدابخش بیان داشت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار بر روی استان است.
وی ادامه داد: بر این اساس در اکثر مناطق استان آسمان به صورت صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر وزش باد پیشبینی میشود.
رئیس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در شهر اصفهان و مناطق صنعتی غبار محلی به ویژه در ساعات اولیه روز پیش بینی می شود.
وی اظهار داشت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان دو تا سه درجه کاهش خواهد داشت.
خدابخش با بیان اینکه امروز هوای اصفهان کمی ابری و غبارمحلی، گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه بود، گفت: فردا هوای اصفهان، صاف تا کمی ابری و غبار محلی، گاهی وزش باد پیش بینی شده است.
وی اعلام کرد: روز جمعه هوای اصفهان کمی ابری و غبارمحلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
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