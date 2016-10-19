به گزارش خبرگزاری مهر، جنگندههای فانتوم نیروی هوایی با شلیک موشک نصر و بمب هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را منهدم کردند.
در آخرین روز رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت٦، جنگنده های فانتوم نیروی هوایی ارتش با استفاده از بمب های بومی و هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را در منطقه عمومی رزمایش منهدم کردند.
این جنگنده ها همچنین با شلیک موشک نصر و بمب ٢٠٠٠ پوندی لیزری سی سی جی مواضع از پیش تعیین شده را نابود ساختند.
امیر سرتیپ دوم خلبان روز خوش سخنگوی رزمایش اعلام کرد: جنگنده های اف٧ با استفاده از بمب های بهینه سازی شده اهداف تعیین شده روی باند پروازی منطقه نبرد در رزمایش را بمباران کردند.
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