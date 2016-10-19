  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

در آخرین روز رزمایش انجام شد؛

شلیک موشک نصر و بمب قاصد و انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده‌هایF4

شلیک موشک نصر و بمب قاصد و انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده‌هایF4

فانتوم‌های نیروی هوایی ارتش با شلیک موشک نصر و بمب هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده‌های فانتوم نیروی هوایی با شلیک موشک نصر و بمب هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را منهدم کردند.

در آخرین روز رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت٦، جنگنده های فانتوم نیروی هوایی ارتش با استفاده از بمب های بومی و هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را در منطقه عمومی رزمایش منهدم کردند.

این جنگنده ها همچنین با شلیک موشک نصر و بمب ٢٠٠٠ پوندی لیزری سی سی جی  مواضع از پیش تعیین شده را نابود ساختند.

امیر سرتیپ دوم خلبان روز خوش سخنگوی رزمایش اعلام کرد: جنگنده های اف٧ با استفاده از بمب های بهینه سازی شده اهداف تعیین شده روی باند پروازی منطقه نبرد در رزمایش را بمباران کردند.

کد مطلب 3800495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها