به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده‌های فانتوم نیروی هوایی با شلیک موشک نصر و بمب هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را منهدم کردند.

در آخرین روز رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت٦، جنگنده های فانتوم نیروی هوایی ارتش با استفاده از بمب های بومی و هوشمند قاصد اهداف مورد نظر را در منطقه عمومی رزمایش منهدم کردند.

این جنگنده ها همچنین با شلیک موشک نصر و بمب ٢٠٠٠ پوندی لیزری سی سی جی مواضع از پیش تعیین شده را نابود ساختند.

امیر سرتیپ دوم خلبان روز خوش سخنگوی رزمایش اعلام کرد: جنگنده های اف٧ با استفاده از بمب های بهینه سازی شده اهداف تعیین شده روی باند پروازی منطقه نبرد در رزمایش را بمباران کردند.