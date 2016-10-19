ورزشکاران شیرازی در ایستگاه های ورزش صبحگاهی غربالگری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت پزشکی ورزشی استان فارس، صبح چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مربیان و ورزشکاران ایستگاه های ورزش صبحگاهی شیراز که به مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در بوستان آزادی شیراز برگزارشد، از ورزشکاران و مربیان فعال ورزشی تست غربالگری سلامت به عمل آمد.

با توجه به اینکه ۴۴ ایستگاه سلامت و ورزش صبحگاهی در شیراز فعال و ایجاد آن ها در سطح استان و شیراز رو به افزایش است، هیئت پزشکی ورزشی استان فارس همواره کوشیده تا در کنار دیگر نهادهای فعال در حوزه سلامت و ورزش از جمله اداره ورزش و جوانان فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شهرداری شیراز خدمات کارآمدی را در حوزه پزشکی ورزشی جهت ارتقای سطح سلامت جامعه به ورزشکاران ارائه کند.

در این گردهمایی که به میزبانی مدیریت تربیت بدنی شهرداری شیراز برگزار شد، تست غربالگری سلامت از ۲۰۰ نفر از ورزشکاران توسط پزشکیاران مجرب هیئت پزشکی ورزشی استان بعمل آمد و همگی از وضعیت فشار خون ،کاهش یا اضاف وزن و همچنین مشاوره های سلامت در این حوزه آگاه شدند.