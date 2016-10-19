۱۱ درصد دانش آموزان در معرض چاقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رمضان بیگی در جلسه شورای ورزش همگانی استان قم که ظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورا و استاندار قم در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر به سمت دوچرخه سواری پیش رویم از بسیاری آلودگیها جلوگیری میشود و این عمل امنیت بیشتری نسبت به موتورسیکلت دارد و همچنین ورزش نیر محسوب میشود.
وی بیان داشت: ۱۱ درصد دانش آموزان در معرض چاقی قرار دارند و ۶ درصد نیز چاق هستند و لازم است با اعمال سیاستها و برنامههایی از چاقی دانش آموزان جلوگیری شود.
سومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسهای برگزار میشود
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم افزود: سومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسهای با ظرفیت بیش از ۶۷ هزار دانش آموز دوم آبانماه برگزار میشود تا روزهای پنجشنبه و جمعه دانش آموزان با حضور در مدرسه در کنار مربی تربیت بدنی برنامههای ورزشی داشته باشند.
رمضان بیگی تصریح کرد: در استان قم بیش از ۶۰۰ نفر همکار تربیت بدنی داریم که باید از ظرفیت آنان بهره ببریم.
وی افزود: دانش آموزان قمی رتبههای خوبی در مسابقات ورزشی کسب کردهاند و باید از نخبگان ورزشی تجلیل شود تا همه دانش آموزان علاقمند به انجام فعالیتهای ورزشی شوند.
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