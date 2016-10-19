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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش قم:

۱۱ درصد دانش آموزان در معرض چاقی هستند

۱۱ درصد دانش آموزان در معرض چاقی هستند

قم - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش قم با بیان اینکه ۱۱ درصد دانش آموزان در معرض چاقی قرار دارند، گفت: باید با اعمال سیاست‌هایی از چاقی دانش آموزان جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رمضان بیگی در جلسه شورای ورزش همگانی استان قم که ظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورا و استاندار قم در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر به سمت دوچرخه سواری پیش رویم از بسیاری آلودگی‌ها جلوگیری می‌شود و این عمل امنیت بیشتری نسبت به موتورسیکلت دارد و همچنین ورزش نیر محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: ۱۱ درصد دانش آموزان در معرض چاقی قرار دارند و ۶ درصد نیز چاق هستند و لازم است با اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی از چاقی دانش آموزان جلوگیری شود.

سومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای برگزار می‌شود

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم افزود: سومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای با ظرفیت بیش از ۶۷ هزار دانش آموز دوم آبان‌ماه برگزار می‌شود تا روزهای پنج‌شنبه و جمعه دانش آموزان با حضور در مدرسه در کنار مربی تربیت بدنی برنامه‌های ورزشی داشته باشند.

رمضان بیگی تصریح کرد: در استان قم بیش از ۶۰۰ نفر همکار تربیت بدنی داریم که باید از ظرفیت آنان بهره ببریم.

وی افزود: دانش آموزان قمی رتبه‌های خوبی در مسابقات ورزشی کسب کرده‌اند و باید از نخبگان ورزشی تجلیل شود تا همه دانش آموزان علاقمند به انجام فعالیت‌های ورزشی شوند.

کد مطلب 3800498

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