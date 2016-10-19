افزایش یک متری سطح آب چاه های کشاورزی بناب در ۶ ماهه اول سال

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه آب و کشاورزی و شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان بناب با اعلام این مطلب افزود: در این مدت تعداد ۱۱۵ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شده است اما متأسفانه بیش از ۴هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز همچنان مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی خاطر نشان کرد: در اثر همراهی مردم در کاهش مصرف آب، کاهش کشت محصولات پر نیاز به آب و برخورد قضایی با بهره برداران غیرمجاز علاوه برافزایش سطح آب های زیرزمینی از ابتدای امسال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است.

فرماندار بناب سپس با اشاره به اجرای مفاد سند توسعه و تدبیر شهرستان بناب تغییر الگوی کشت در صرفه جویی منابع آبی را مؤثر دانست و گفت: به همت مردم منطقه ۲ هزار هکتار مزرعه کشت پیاز به ۳۰۰ هکتار کاهش داده شد و امیدواریم در سال زراعی ۹۶- ۹۵ هیچگونه کشت پیاز در منطقه انجام نشود.

فرج اللهی همچنین از اتمام قریب الوقوع عملیات اجرایی تجهیز مزارع بناب به آبیاری تحت فشار در۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بناب خبرداد و اظهارکرد: در این شهرستان یک هزار و ۱۷۱ هکتار از اراضی به آبیاری تحت فشار و مدرن مجهز شده که در چند سال گذشته بی نظیر بوده و در توسعه صنعت کشاورزی و صرفه جویی در منابع آب نقش مهمی را ایفا کرده است.

وی از کشاورزان خواست با توجه به پیش بینی کاهش بارندگی ها در سال زراعی جدید همچنان در مصارف کشاورزی صرفه جویی و از کشت محصولات پر نیاز آب خودداری کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان بناب با اشاره به طولانی شدن پرداخت غرامت محصولات کشارزی نیز تصریح کرد: ۵۰ درصد غرامت کشاورزان از سوی بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده و مابقی نیز طی یک هفته آینده به حساب کشاورزان پرداخت خواهد شد.

فرج اللهی افزود: امیدواریم پرداخت دیرهنگام غرامت محصولات باعث عدم رغبت کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود نشده باشد.