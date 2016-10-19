معضل پارکینگ زائران امسال حل می شود/ لزوم استفاده از ظرفیت ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان خوزستان اظهار کرد: ورود زائران ایرانی بیشتر از خروج آنها است یعنی باید یک امکانات جدی و اساسی برای برگشت زائران فراهم کنیم. سال گذشته ۳۳۱ هزار هموطن از مرزها خارج و ۳۵۸ هزار نفر وارد شدند که این تناسب در مورد اتباع خارجی ۴۰ هزار به ۱۷ هزار است.

وی افزود: آمار تردد ریلی نیز ظرفیت خرمشهر به شلمچه ۷۰ هزار نفر و خرمشهر به سمت تهران نیز ۱۰۰ هزار نفر بود.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: در بحث تردد دریایی نیز سال گذشته ظرفیتی از طریق سپاه و بخش خصوصی ایجاد شد و شرایط کشتی ها نیز خوب بود.

افزایش مواکب به ۲۱۵ مورد

سیاحی ادامه داد: در شلمچه آمار مواکب امسال به ۲۱۵ مورد افزایش پیدا می کند. اکثر مواکب به صورت خودجوش و مردم به خاطر اعتقادی و دلی بودن آن کار می کنند. همچنین امسال تلاش می شود تا در زمینه سرویس های بهداشتی ۲۰۰ مورد جدید داشته باشیم.

وی گفت: در زمینه پارکینگ ها مشکل داشتیم و سال گذشته یکی از گلوگاه های جدی معضلات ما پارکینگ بود. سال گذشته قریب به ۲۵ هکتار پارکینگ در مسیرهای مختلف داشتیم که امسال ۵۰ هکتار دیگر را اضافه می کنیم. همچنین یک سری پارکینگ های محلی در سطح شهر خرمشهر نیز پیش بینی شده است.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان عنوان کرد: از میان زائران وارد شده از مرزهای خوزستان ۳۰ درصد زائران خوزستانی، ۲۰ درصد اصفهان، فارس ۱۵ درصد، هرمزگان و بوشهر نیز هر کدام ۱۰ درصد هستند که با در نظر گرفتن این آمار باید برنامه ریزی های لازم را برای اختصاص وسایل حمل و نقل عمومی انجام داد.

اقدامات انجام شده در مرز شلمچه

سیاحی در ارتباط با کارهای مختلف انجام شده در مرز شلمچه گفت: امسال ظرفیت خوب ترمینال مسافربری هفت هزار و ۵۰۰ مترمربعی و همچنین نقشه جامع مواکب و ۱۶۰ چشمه سرویس بهداشتی را داریم. راه اندازی فاز یک ایستگاه پمپاژ، تأمین روشنایی مسیر شلمچه، لکه گیری و آسفالت مسیر پل نو تا مرز شلمچه نیز انجام شده است.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی پارکینگ ۵۰ هکتاری با اعتبارات استان آغاز اما روشنایی آن انجام نشده است. وزارت نیرو مبلغی را برای روشنایی پارکینگ ۵۰ هکتاری اختصاص داده و بین ۱۵ تا ۲۰ روز آینده باید کار آن را به اتمام رسید.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: ساماندهی پارکینگ میدان مقاومت و استقرار اورژانس هوایی از دیگر فعالیت هایی است که مدنظر قرار دارد. وضعیت مخابراتی و شبکه فیبر نوری خیلی لازم است.

وی با انتقاد از عدم حضور مدیرکل راه و شهرسازی و همچنین مصدقی که معاونان خود را به جلسه فرستاده بودند، گفت: وزارت راه و شهرسازی قول داد تا برای جاده قدیم اهواز به سمت خرمشهر یک سری اقدامات انجام دهند.

سیاحی عنوان کرد: عملیات اجرایی، زیرسازی و آسفالت پارکینگ هم به خوبی در حال انجام است. همه امکانات ماشین آلات راهسازی توسط راه و شهرسازی خوزستان برای خدمات رسانی به زائران بسیج شده و اعتقادم این است که خدمات رسانی به کل کشور برمی گردد و مشارکت سایر استان هنوز در این زمینه درصد خیلی پایینی است.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: ظرفیتی از استان کم شده در صورتی که می توان از آن برای توسعه سایر نقاط استان استفاده کرد، بنابراین در این حرکت ملی تمامی استان ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

نرخ پارکینگ همان ۵ هزار تومان است

وی با اشاره به اینکه سیستم کامپیوتری مرز شلمچه خیلی مجهز نیست و باید سریعتر پیگیری شود، افزود: برای بازگشت زائران از عراق باید از ظرفیت ریلی استفاده کرد.

سیاحی با اشاره به نیاز داشتن به ۵۰ کانکس در مرز شلمچه عنوان کرد: استان های فارس، هرمزگان و بوشهر به عنوان معین در زمینه های مختلف همکاری هایی باید داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در پایان خبر داد: نرخ پارکینگ مانند سال گذشته هر شبانه روز پنج هزار تومان تعیین شده است.