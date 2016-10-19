۱۲ هزار شادگانی به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه در روز پایانی سرشماری اینترنتی هستیم، آنچه تاثیر و اثر بیشتر در این مهم داشت بسیج همگانی مردم و مدیران بود.

وی تصریح کرد: از امروز تا ۲۸ آبان ماه امسال، طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ همزمان با سراسر کشور در شادگان به‌صورت حضوری آغاز شده و انتظار داریم سرشماری حضوری نفوس و مسکن با کمتربن مشکل و کمترین خطا انجام شود.

فرماندار شادگان با بیان اینکه ماموران سرشماری با حضور به درب منازل خانوارها ضمن دریافت کد آمار اینترنتی آنان، سایر اقلام اطلاعاتی را تبلتی ثبت می‌کنند، گفت: آن دسته از افراد که سرشماری اینترنتی را تا آخرین ‌مهلت تمدید انجام ندادند، ماموران ما این اطلاعات را حضوری دریافت و ثبت می‌کنند.

فرج اللهی در ادامه، خواستار مشارکت و همکاری کلیه شهروندان در سرشماری حضوری شد و افزود: از مردم می‌خواهیم با کمال دقت و حوصله اطلاعات را در اختیار ماموران سرشماری قرار دهند.