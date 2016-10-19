به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده ظهر چهارشنبه در برنامه نمادین بزرگداشت هفته اولیا و مربیان در ارومیه با بیان اینکه ارتباط مناسب خانواده و مدرسه در افزایش انگیزه دانش آموزان نقش بسزایی دارد افزود: دانش آموزان در خانواده ارتباط، اداب مختلف، نظم، بهداشت و ارکان اصلی زندگی خوب را فرا میگیرند.

وی با بیان اینکه مدرسه بال دوم تربیت و فرصت تکمیلی برای تربیت است که حاکمیت فراهم کرده است گفت: عدم حضور مؤثر والدین در مدرسه باعث یک آسیب جدی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه روش های تربیتی باید در خانواده و مدرسه هماهنگ باشد ادامه داد: در صورت ارتباط مناسب مدرسه و خانواده، انگیزه دانش آموزان بسیار بالاتر خواهد بود.

باقرزاده با اعلام اینکه تحصیلات خانواده در وضعیت تحصیلی دانش آموزان بسیار مؤثر است گفت: ارتباط چهره به چهره و همچنین شناخت از دانش آموز لازمه موفقیت و تربیت صحیح دانش آموز است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: نقد و بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص نحوه تربیت دانش آموز ما بین خانواده و مدرسه می تواند تأثیرات بسزایی در ادامه روند رشد فکری دانش آموز داشته باشد.

در این مراسم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان از نمایندگان انجمن اولیا و هیئت امنای مدرسه پروین اعتصامی ناحیه یک ارومیه تقدیر شد.