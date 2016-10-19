به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی عصر چهارشنبه در نشست شورای ورزش همگانی استان سمنان به میزبانی سالن کوثر استانداری ضمن بیان اینکه ۳۲ هزار ورزشکار بیمه شده در استان داریم، ابراز داشت: از این تعداد بیمه شده ۴۰۰ نفر در عناوین قهرمانی رشته های مختلف فعالیت می کنند که نشان می دهد ورزش استان به سوی قطب ورزشی وحرفه ای شدن گام بلندی برداشته است.

وی با بیان اینکه ورزش این استان در جایگاه مطلوبی قرار دارد، افزود: در هفته ورزش و تربیت بدنی قرار داریم که سعی کردیم با برنامه ریزی و کمک از نهادها و مدیران دستگاه های اجرایی طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم.

مدیرکل ورزش وجوانان استان سمنان از جمله طرح های به بهره برداری رسیده را پنج فضای ورزشی در روستاهای شهرستان آرادان ذکر کرد و گفت: در روستاهای شهرستان میامی پنج طرح دیگر نیز در حال اجرا است.

فتاحی با بیان اینکه در روستاهای استان سمنان ۶۳ فضای ورزشی نیمه تمام وجود دارد، ابراز داشت: تکمیل و بهره برداری از بسیاری از پروژه های به جای مانده از سال‌های گذشته نیازمند یک هزار میلیارد ریال اعتبار است که این امر مشارکت بیش از پیش و برنامه ریزی های مدونی را می طلبد که در راستای آن بتوان امکانات ورزشی را در روستاها مستقر کرد چراکه معتقدیم هرچه جامعه بیشتر به سوی سلامت روح و جسم حرکت کند به همان میزان از مصادیق آسیب های اجتماعی نیز دور خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت ورزش و ارتقا سلامت و کمبود اعتباری که در کشور وجود دارد می توان خانه های ورزشی روستایی را با کمک دهیاری و بخشداری آماده بهره برداری کرد و با اعتباری معادل ۵۰ میلیون ریال این خانه ها را با مانند فوتبال دستی، تخته دارت، میز شطرنج و نصب تور والیبال و ... تجهیز کرد و امیدواریم به زودی بتوانیم در افزایش نشاط و سلامت سهیم شویم.

مدیرکل ورزش وجوانان استان سمنان افزود: با توجه به اینکه اکثر کارمندان دولت ساعت های زیادی را در حالت نشسته مشغول کار هستند لذا برای داشتن جامعه ای سلامت باید به جایگاه ورزش کارمندان نیز توجه ویژه شود و مدیران از کارمندان بخواهند که روزانه با انجام حرکات نرمشی کسالت و بیماری را از خود دور کنند.