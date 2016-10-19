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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۶

سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر خبر داد:

برگزاری همایش «پیلاتس» میان بانوان خرمشهر و آبادان

برگزاری همایش «پیلاتس» میان بانوان خرمشهر و آبادان

خرمشهر ـ سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر گفت: در هفته تربیت بدنی، همایش «پیلاتس» با حضور بانوان خرمشهر و آبادان برگزار می شود.

روشنک طالبیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش «پیلاتس» آخر این هفته در خرمشهر برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی به این مناسبت خبر داد و افزود: جمعه این هفته به مناسبت هفته تربیت بدنی و با حضور عموم مردم، هیئت ها و باشگاه های ورزشی خرمشهر، همایش پیاده روی خانوادگی از پل شهید جهان آرا تا پل آزادی خرمشهر برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر عنوان کرد: در حاشیه این همایش، نرمش به صورت گروهی اجرا و دو دستگاه دوچرخه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا می شود.

طالبیان در ادامه، از صعود کوهنوردان خرمشهر به ارتفاعات لالی و برگزاری مسابقات مچ اندازی به صورت آزاد میان آقایان خرمشهری نیز به عنوان دیگر برنامه های ورزشی به این مناسبت یاد کرد.

وی در پایان گفت: «سجاد چگینی» و «برقوسی» دو ورزشکار رشته پرورش اندام خرمشهر نیز طی این هفته به مسابقات جام الماس کشور اعزام شدند.

کد مطلب 3800521

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