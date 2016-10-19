شکرالله حسن بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس جمهور و هیات دولت روز یکشنبه، دوم آبان ماه سال جاری به استان مرکزی می آیند و این سفر دو روزه خواهد بود.

وی افزود: شخص رئیس جمهور طی این دو روز در شهرهای اراک و خمین، زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی حضور خواهد یافت و وزرای وی نیز در سایر شهرستان ها برای برگزاری جلسات با مسئولان شهرستانی و بررسی مشکلات منطقه حضور می یابند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: همچنین طی این دو روز پروژه های قابل افتتاح در سطح استان از سوی هیات دولت در هر شهرستان به بهره برداری می رسد.

حسن بیگی تصریح کرد: در نهایت پس از جمع بندی موضوعات و مسائل مطرح شده، در جلسه ای با حضور رئیس جمهور، به این مسائل رسیدگی شده و تصمیمات لازم گرفته می شود.

وی بیان کرد: رئیس جمهور طی روز دوشنبه سوم آبان ماه، در دومین روز سفر خود به استان، در شهر خمین، زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی حضور می یابد و شورای اداری استان نیز روز دوشنبه در خمین برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: رئیس جمهور در بدو ورود به استان مرکزی، صبح روز یکشنبه با مردم در ورزشگاه پنجم مرداد اراک دیدار و سخنرانی خواهد داشت.

حسن بیگی با اشاره به دیگر برنامه ریزی های انجام شده برای این سفر دو روزه تصریح کرد: دیدار با نخبگان استان، نشست توسعه و سرمایه گذاری با حضور فعالان اقتصادی استان مرکزی و افتتاح طرح های عمرانی از جمله برنامه های این سفر است.