راهکار عراق برای مقابله با حمله شیمیایی احتمالی داعش در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نجم الجبوری فرمانده عملیات نینوا گفت: عملیات آزاد سازی نینوا مطابق برنامه پیش می رود و نیروها در همه محورها پیشروی هایی داشته اند.

وی افزود: مناطقی که آزاد شده اند شامل هزاران منزل است و آنگونه که برخی تصور می کنند جمعیت کمی در این مناطق بوده است، نیست. ما موفق شدیم که ساکنان این مناطق را از آتش جنگ دور کنیم و بسیاری از روستاها را آزاد کردیم.

الجبوری تاکید کرد: برخی محورها تاکنون جنگ شروع نشده است. نباید دشمن را دست کم بگیریم. ما طرح ها و آمادگی هایی در صورت به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی داعش همانند ماسک و دیگر ادوات بازدارنده در اختیار داریم.