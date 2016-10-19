رشد۶۰درصدی درآمدهای غیرنفتی کشور/خودکفایی در گندم یک موفقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ملارد که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران محلی، منطقه ای و شهرستانی در سالن بعثت بخش صفادشت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) اظهار داشت:حرکت حماسی و جهادی امام سوم شیعیان در تاریخ ماندگار و جاودانه خواهد بود و آنچه که امروز به عنوان امنیت پایدار در این مرز و بوم مطرح است، با تکیه بر ارزش ها و آرمان های عاشورایی محقق شده است.

وی افزود:بدون تردید توسعه بدون وجود امنیت، امکان پذیر نخواهد بود و ثبات و آرامشی که امروز در گوشه گوشه این مملکت شاهدیم، به برکت خون پاک شهدای انقلاب و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و اهتمام و مجاهدتِ نیروهای امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت:تلاش دولت نیز بر این امر استوار است تا در این ثبات و آرامش، روند پیشرفت و توسعه کشور تسهیل و تسریع شود و در این راستا تمامی مدیران و روسای ادارت و ارگان های فعال، موظف و مکلف هستندتا نهایت تلاش خود را برای حصول برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت بکار ببرند.

امامی عنوان کرد:یکی از اصلی ترین دستورکارهای فعلی کشور شامل سیاست های اقتصاد مقاومتی می شود و بدون تردید با تحقق اولویت های تعریف شده در این عرصه، موانع و مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.

وی افزود:تأکید موکد مقام معظم رهبری بر پیگیری سیاست های اشاره شده، موید نقش برجسته و حائز اهمیت نقشه راه ترسیم شده در پیمایش مسیر شکوفایی و بالندگی کشور است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران عنوان کرد:یکی از رویکردهای اصلی در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی به فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی معطوف می شود و با تلاش دولت، میزان بودجه ای که برای فروش نفت در نظر گرفته شده قریب به ۲۵ میلیارد دلار است.

امامی گفت:رقم اشاره شده، ۲۵ درصد از درآمد ارزی کشور در سال گذشته را به خود اختصاص می دهد.

وی افزود:مطالعات و بررسی ها موید رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمدهای غیر نفتی است که ارزش آن قریب به ۲۲ میلیارد دلار برآورد می شود وامیدواریم در آینده با تدابیر و تمهیدات سازنده ای که اتخاذ شده، به توفیقات هر چه بیشتری در این عرصه نائل شویم.

خودکفایی گندم موفقیت بزرگی به شمار می رود

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به ضرورت خودکفایی کشور اظهار داشت: زیبنده این نظام و مردم نبود که گندم مورد نیاز خود را از عربستان سعودی تأمین کند و با عنایت به ضرورتی که احساس می شد، برای خودکفایی گندم گام های موثری برداشته و خوشبختانه در سال جاری به این مهم دست یافتیم.

وی افزود:نقش کشاورزی و زراعت در توسعه کشور غیر قابل انکار است و در صدد هستیم اصلاح الگوی تولید را در عرصه های گوناگون به عنوان اولویتی جدی، اجرایی و عملیاتی کنیم.

امامی عنوان کرد:در بخش تأمین منابع آب کشاورزی، توسعه سیستم های نوین آبیاری از ضروریاتی است که از سوی دولت با دقت نظر و پشتیبانی های بسیار پیگیری می شود و بدون تردید با توسعه تجهیزات پیشرفته، مصرف بخش قابل توجهی از منابع آبی، بهینه و مدیریت خواهد شد.

توسعه فرصت های شغلی با جدیت پیگیری می شود

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: یکی از دغدغه های فعلی مسئولان کشور بهمعضل بیکاری معطوف شده و تلاش می کنیم در استان تهران با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی موانع موجود در این عرصه رفع و هموار شود.

وی افزود:میانگین بیکاری در استان تهران ۸.۷ درصد برآورد می شود و این رقم در کل کشور نیز ۱۰.۵ درصد محاسبه شده است.

امامی گفت:باید از فربه شدن و چاق شدن دولت در حوزه انسانی جلوگیری شود و در سیاست های اشتغالزایی توجه به ظرفیت های بخش خصوصی، تولید و صنعت بسیار مهم و ضروری به شمار می رود.

وی افزود:با ارتقای کیفی و کمی ظرفیت های تولیدی قادر خواهیم بود، بخش قابل توجهی از تأمین نیاز بازارهای منطقه و کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم که کشور روسیه می تواند به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظام تجارت و بازاریابی مد نظر باشد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران یادآور شد:برای رسیدن به توسعه و پیشرفت واقعی باید فرهنگ کار و تلاش در جامعه با عمق و ضریب بیشتری نهادینه شود و در صورت حصول این امر، کسب توفیقات هر چه بیشتر غیر ممکن نخواهد بود.