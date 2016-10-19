  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

معاون امور اقتصادی استانداری تهران مطرح کرد:

رشد۶۰درصدی درآمدهای غیرنفتی کشور/خودکفایی در گندم یک موفقیت است

رشد۶۰درصدی درآمدهای غیرنفتی کشور/خودکفایی در گندم یک موفقیت است

ملارد-معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت:مطالعات و بررسی ها موید رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمدهای غیر نفتی است که ارزش آن قریب به ۲۲ میلیارد دلار برآورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ملارد که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران محلی، منطقه ای و شهرستانی در سالن بعثت بخش صفادشت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) اظهار داشت:حرکت حماسی و جهادی امام سوم شیعیان در تاریخ ماندگار و جاودانه خواهد بود و آنچه که امروز به عنوان امنیت پایدار در این مرز و بوم مطرح است، با تکیه بر ارزش ها و آرمان های عاشورایی محقق شده است.

وی افزود:بدون تردید توسعه بدون وجود امنیت، امکان پذیر نخواهد بود و ثبات و آرامشی که امروز در گوشه گوشه این مملکت شاهدیم، به برکت خون پاک شهدای انقلاب و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و اهتمام و مجاهدتِ نیروهای امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران  گفت:تلاش دولت نیز بر این امر استوار است تا در این ثبات و آرامش، روند پیشرفت و توسعه کشور تسهیل و تسریع شود و در این راستا تمامی مدیران و روسای ادارت و ارگان های فعال، موظف و مکلف هستندتا نهایت تلاش خود را برای حصول برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت بکار ببرند.

امامی عنوان کرد:یکی از اصلی ترین دستورکارهای فعلی کشور شامل سیاست های اقتصاد مقاومتی می شود و بدون تردید با تحقق اولویت های تعریف شده در این عرصه، موانع و مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.

وی افزود:تأکید موکد مقام معظم رهبری بر پیگیری سیاست های اشاره شده، موید نقش برجسته و حائز اهمیت نقشه راه ترسیم شده در پیمایش مسیر شکوفایی و بالندگی کشور است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران عنوان کرد:یکی از رویکردهای اصلی در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی به فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی معطوف می شود و با تلاش دولت، میزان بودجه ای که برای فروش نفت در نظر گرفته شده قریب به ۲۵ میلیارد دلار است.

امامی گفت:رقم اشاره شده، ۲۵ درصد از درآمد ارزی کشور در سال گذشته را به خود اختصاص می دهد.

وی افزود:مطالعات و بررسی ها موید رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمدهای غیر نفتی است که ارزش آن قریب به ۲۲ میلیارد دلار برآورد می شود وامیدواریم در آینده با تدابیر و تمهیدات سازنده ای که اتخاذ شده، به توفیقات هر چه بیشتری در این عرصه نائل شویم.

خودکفایی گندم موفقیت بزرگی به شمار می رود

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به ضرورت خودکفایی کشور اظهار داشت: زیبنده این نظام و مردم نبود که گندم مورد نیاز خود را از عربستان سعودی تأمین کند و با عنایت به ضرورتی که احساس می شد، برای خودکفایی گندم گام های موثری برداشته و خوشبختانه در سال جاری به این مهم دست یافتیم.

وی افزود:نقش کشاورزی و زراعت در توسعه کشور غیر قابل انکار است و در صدد هستیم اصلاح الگوی تولید را در عرصه های گوناگون به عنوان اولویتی جدی، اجرایی و عملیاتی کنیم.

امامی عنوان کرد:در بخش تأمین منابع آب کشاورزی، توسعه سیستم های نوین آبیاری از ضروریاتی است که از سوی دولت با دقت نظر و پشتیبانی های بسیار پیگیری می شود و بدون تردید با توسعه تجهیزات پیشرفته، مصرف بخش قابل توجهی از منابع آبی، بهینه و مدیریت خواهد شد.

توسعه فرصت های شغلی با جدیت پیگیری می شود

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: یکی از دغدغه های فعلی مسئولان کشور بهمعضل بیکاری معطوف شده و تلاش می کنیم در استان تهران با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی موانع موجود در این عرصه رفع و هموار شود.

وی افزود:میانگین بیکاری در استان تهران ۸.۷ درصد برآورد می شود و این رقم در کل کشور نیز ۱۰.۵ درصد محاسبه شده است.

امامی گفت:باید از فربه شدن و چاق شدن دولت در حوزه انسانی جلوگیری شود و در سیاست های اشتغالزایی توجه به ظرفیت های بخش خصوصی، تولید و صنعت بسیار مهم و ضروری به شمار می رود.

وی افزود:با ارتقای کیفی و کمی ظرفیت های تولیدی قادر خواهیم بود، بخش قابل توجهی از تأمین نیاز بازارهای منطقه و کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم که کشور روسیه می تواند به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظام تجارت و بازاریابی مد نظر باشد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران یادآور شد:برای رسیدن به توسعه و پیشرفت واقعی باید فرهنگ کار و تلاش در جامعه با عمق و ضریب بیشتری نهادینه شود و در صورت حصول این امر، کسب توفیقات هر چه بیشتر غیر ممکن نخواهد بود.

کد مطلب 3800535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها