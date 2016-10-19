به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام داود چمانی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید دائمی باشد، موسمی بودن این فریضه راه به جایی نخواهد برد، برنامه‌ریزی در این حوزه با یک دهه و یک هفته در سال انجام نمی‌شود.

وی افزود: دلیل نامگذاری‌های ایام همچون دهه امر به معروف و نهی از منکر، صرفا به عنوان نماد است نه اینکه همه برنامه‌ها را معطوف به همان یک هفته و یک روز کنیم.

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تأکید بر امر به معروف از سه منظر قرآن، روایات و عقل گفت: افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند، این احساس مسئولیت باید در جامعه احیا و در فریضه امر به معروف بروز داده شود.

چمانی بیان کرد: از سوی دیگر اجرای این فریضه نشانه رستگاری است و زمینه پیشرفت و اصلاح را در انسان ها و اجتماع فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: تحقق امر به معروف و نهی از منکر از نشانه‌های امت برتر است، از منظر قرآن چنین امتی در زمره بهترین افراد قرار دارند بنابراین مردم نباید نسبت به سرنوشت یکدیگر بی‌تفاوت باشند.

این مقام مسئول گفت: امر و نهی باید آگاهانه، دلسوزانه و عاقلانه همراه با اخلاق، مداومت و پایداری و بدون اعمال سلیقه باشد، همچنین باید ولایت محور باشد، اگر سلیقه‌مداری وارد این فریضه شود، نتیجه عکس خواهیم گرفت و به جای ترویج معروفات باید شاهد افزایش منکرات باشیم.

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه دعوت کننده به خیر و معروف باید مردم‌شناس، اسلام‌شناس و شیوه‌شناس باشد، اظهار کرد: جامعه‌ای تحت عنایت خداوند است که ارزش محور باشد و این فریضه اگرچه دینی است اما بر وظیفه اخلاقی و انسانی مبتنی بوده و ریشه در عقلانیت دارد، چراکه عقل اقتضا می‌کند انسان نسبت به سرنوشت جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند احساس مسئولیت داشته باشد.