رشد و تعالی سپاه پاسداران در گروی معنویت و جایگاه مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سپاه فجر استان فارس، سردار هاشم غیاثی درهمایش مدیران نظارت و رابطین نمایندگی ولی فقیه در نواحی بسیج جنوب کشور، با تاکید بر اینکه حضور در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) به قصد کسب معرفت لازمه حرکت به سوی اهداف عالی کربلاست، گفت: پاسداران و بسیجیان باید نسبت به زوایای مختلف و درس های قیام امام حسین(ع) نظیر آزادگی و مرعوب دشمن نشدن اِشراف داشته باشند.

وی با بیان اینکه امروز بزرگ‌ترین معروف حفظ نظام اسلامی و بزرگ‌ترین منکر هم دشمنان انقلاب اسلامی بخصوص آمریکا هستند، گفت: هیچ‌گاه با آمریکا در مبانی به نقطه تلاقی نخواهیم رسید زیرا آن ها آموزه های اسلام را بر نمی تابند.

سردار غیاثی با بیان اینکه تلاش در جهت تعمیق معنویت در سپاه و بسیج رسالت مهم نمایندگی ولی فقیه است، تصریح کرد: توجه به خود، توجه به سازمان و مراقبت از بسیجیان بخشی از مسئولیت های رابطین نمایندگی ولی فقیه در بسیج هستند، باید دو عنصر پارسایی و پایداری را در بسیج تقویت کنیم و اگر در این کار موفق باشیم انسان های مصمم و با اراده ای در بسیج پرورش پیدا می کنند که می توانند از نظام اسلامی در مقابل توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی محافظت کنند.

وی با تاکید بر اینکه حضور بسیج همواره دشمنان انقلاب اسلامی را در عرصه های مختلف مایوس و نا امید کرده است، تأکید کرد: رشد و تعالی سپاه پاسداران در گروی معنویت و جایگاه والای آن در بین مردم بخاطر ایثار و فداکاری رزمندگان بسیجی در راه دفاع از انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه هراسِ استکبار جهانی از معنویت و خلوص بسیج است، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی از ترویج فرهنگ پاسداری در جامعه و گسترش اندیشه بسیجی در سایر کشورها نگرانند، موفقیت های ایران اسلامی تنها بخاطر تبعیت از ولایت است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به شاخصۀ کیفیت در برنامه های بسیج بسیار مهم است، گفت: بصیرت افزایی، مراقبت از بسیجیان، هدایت بسیجیان در حوزه عقیدتی و ترویج مبانی اسلامی و انقلابی از وظایف مهم رابطین نمایندگی ولی فقیه در بسیج است. جریان ها و افرادی هستند که چشم طمع به بسیج دوخته اند و تنها راه مقابله با نفوذ آن ها بصیرت افزایی است.

سردار غیاثی یادآور شد: بسیج حافظ استقلال کشور و ملت ایران است و تا زمانی که بسیجیان با روحیه در میدان حاضر باشند دشمنان انقلاب اسلامی مایوس خواهند شد.