اجرای ۵۵ عنوان برنامه ورزشی طی هفته تربیت بدنی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در جلسه شورای ورزش همگانی استان قم که ظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورا و استاندار قم در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر استان قم جزو استانهای برتر در ورزش همگانی است، اظهار داشت: در گذشته توسعه ورزش همگانی با مشارکت دستگاهها ضعیف بود ولی امروز توانستهایم ۱۸ پایگاه ورزش صبحگاهی با همکاری دستگاهها و ارگانها در قم احداث کنیم و امید داریم به هدف نهایی، توسعه ورزش همگانی برسیم.
وی بیان داشت: در سال گذشته ورزشکاران قمی هشت مدال جهانی در رشتههای مختلف کسب کردند که مدال برنز تکواندو و پنج مدال قهرمانی آسیا در رشتههای رزمی ساحلی و یک مدال پارالمپیک و یک مدال در رشته تیراندازی توسط بانوی قمی از جمله آن بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: ۵۵ عنوان برنامههای ورزشی و مسابقههای مختلفی در هفته تربیت بدنی با همکاری هیئتهای ورزشی استان در قم اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه امسال با شعار سلامت، افتخار و معنویت در ورزش نامگذاری شده است، گفت: در این هفته هیئتهای ورزشی برنامههای مختلف و متنوعی را تدارک دیدهاند که اجرایی میکنند.
فرهنگ ورزش باید در خانوادهها نهادینه شود
عابدی افزود: فرهنگ ورزش باید در خانوادهها نهادینه شود تا جامعه مخاطب به این باوربرسند که ورزش کردن سلامت، نشاط و پویایی را به همراه خواهد داشت.
وی بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان عدد ۱۳۴۵ را پیش بینی کرده است تا از این طریق ورزش را در جامعه ترویج خواهیم داد تا هر ایرانی سه جلسه در هفته به مدت ۴۵ دقیقه ورزش را انجام دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه ورزش فرهنگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همانگونه که ورزش به جسم انسان کمک میکند باید معنویت و فرهنگ در ورزش پررنگ شود تا خانوادهها به پرورش روح و فکر بپردازند.
وی ادامه داد: در آموزههای دینی نیز به پرورش فکری و روحی اهتمام بسیاری شده است که باید با الگوگیری از این مباحث قدم برداریم.
عابدی گفت: از سایر دستگاههای اجرایی و فرهنگی تقاضای همکاری بیشتر داریم تا بتوانیم برنامهها و سیاستهای آنان در توسعه ورزش همگانی در استان بهرهمند شویم.
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