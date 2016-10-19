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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

افزایش ۳ درصدی فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج

افزایش ۳ درصدی فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج

در پنج ماه سالجاری، ۶۳ نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنج ماه سالجاری، شصت وسه نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال فبل که تعداد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج۶۱ نفر اعلام شده بود ۳ درصد افزایش یافته است.

بنابر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج درپنج ماه امسال ۳۶ نفر مرد و ۲۷ نفر زن بوده اند.

آلومینیوم فسفاد که از آن برای ضد عفونی نمودن و جلوگیری از آفت زدگی غلاتی چون برنج مورد استفاده قرار می گیرد، به نام های تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس (Quickphos) و سلفوس (Celphos) وجود دارد که در ایران به نام قرص برنج مشهور است.

این قرص ظرف مدت ۳ تا چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختلال کرده و فرد در اثر مرگی دردناک خواهد مرد.در صورتیکه فرد قرص برنج را بخورد یا بوی آنرا استشمام کند دچار مسمومست خواهد شد که اگر سم از بدن وی خارج نشود موجب مرگ وی خواهد شد.

دلایل اصلی مسمومیت با قرص برنج عبارتند از:

۱-     مصرف اشتباه قرص موجود در برنج.

۲-     مصرف قرص های قلابی توهم زا که دارای ترکیبات قرص برنج و یا خود قرص برنج هستند.

۳-     مصرف جهت خودکشی

کد مطلب 3800554

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